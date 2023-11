"Megnyerjük neki a bajnokságot": így búcsúzott csapata a horrorbalesetben elhunyt magyar focistától

Mint arról a Bors is írt, az egész futballtársadalmat megrázta a mindössze 26 éves magyar focista, Varga Márkó tragikus halála. Ismeretes: a az osztrák ASKÖ Donau Linz Sportklub játékosa az A1-es autópálya Bécs felé tartó szakaszán hajtott, amikor egy teherautó belehajtott.

A tragédia helyszíne. Márkó kizuhant az autóból - Fotó: Laumat / YouTube

Márkó az ütközéstől kizuhant a kocsiból, és bár a kiérkező mentők újraélesztették, életét már nem tudták megmenteni: a fiatal focista a kórházba szállítást követően meghalt. A hír hallatán a focitársadalom gyászba borult, nem csak csapattársai, de ellenfelei is mélyen meggyászolták a közkedvelt családapát.

- Isten nyugosztaljon, hatalmasat mentél a pályán és azon kívül is! Köszönöm, hogy ellenfeled és csapattársad lehettem - búcsúzott tőle ismerőse. A klub vezetője is teljesen összetört, ahogyan csapattársai is, akik a klub honlapjára feltöltött, személyes üzenetekkel köszöntek el Márkótól:

Nyitott, mindig mosolygós ember volt, aki imádta a futballt. Megnyerjük neki a bajnokságot. Nyugodjon békében!

- írta az egyik társa, Nino Bresning.

A férfit felesége, Vivien, és négyéves kisfiuk gyászolja - Fotó: Tények / TV2

A csapat azonban egy közös búcsút is tart, hogy méltó módon köszönhessenek el csapattársuktól:

a klub a Linz AG arénában tartja a megemlékezést, ahova szeretettel várják mindazokat, akik kedvelték és szerették a magyar labdarúgót.

Mint mondták, a szertartáson a vendégek a főlelátón foglalhatnak helyet, és innen köszönhetnek el ők is Márkótól.

Egyelőre még nem tudni, hogy pontosan hogyan történt a baleset, a helyi lapok szerint a baleset időpontjában több szemtanú is azt állította, hogy a forgalom azért állt meg, mert egy kocsi a menetiránnyal szemben állt. Később az osztrák lapok megírták: a hatóságok egyre inkább arra gyanakszanak, hogy a forgalommal szemben álló autó maga, Márkó kocsija volt. Azt azonban, hogy valóban így történt-e, még nem tudni. Az ügyben továbbra is folyik a nyomozás.