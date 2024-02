Óriási változást jelentett be a Lidl - más lesz a vásárlás metódusa

A Lidl Európa egyik legjelentősebb élelmiszerárúház-lánca. Azt bizonyára már mindenki tapasztalta, hogy alacsony árai és különleges, igazán finom saját márkás termékei tömegeket vonzanak, és sokak számára egyértelmű, hogy itt kell bevásárolni. A termékek előállítása során mindig figyelnek az éppen aktuális ízlésekre, ugyanakkor különösen fontos, hogy ott spóroljanak, ahol csak lehet. A spórolás azért kiemelkedő, mert így tudják biztosítani azt, hogy az árak lent maradjanak, ami pedig a vásárlók hűségét garantálja. Éppen ezért forradalmian új megoldást eszelt ki a Lidl.

Örülni fognak a Lidl vásárlói

A Lidl nagyon szeretett volna árakat csökkenteni, ez azonban csak úgy lehetséges, ha a kiadásait is csökkenti. Ezen törte a fejét, és ki is próbált erre egy módszert. Eddig ugyanis a polcokon lévő árcédulák papírból voltak, azaz minden árufeltöltés során le kellett ezeket cserélni, ami sok pénzbe került. Most azonban áttérnek az elektromos árcímkékhez, ezt ugyanis csak át kell programozni, és máris megváltozik a rajta szereplő információ és ár - írja a The Sun.

Az üzletlánc vezetői azt mondják, hogy ez két ok miatt is nagyon jó:

A dolgozóknak nem kell címkézéssel foglalkozniuk, tehát több figyelmet szentelhetnek a vevőkre, Nem kell annyit papírra költeniük, így tehát kevesebb a kiadásuk, így az árakat is lejjebb tudják szállítani.

Egyenlőre csak néhány angol üzletben vezetik be, év végére azonban minden szigetországbeli Lidl áttér erre a módszerre, és reménykedhetünk abban, hogy nálunk, Magyarországon is mihamarabb bevezetik.