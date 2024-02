Borultak a polcok: Fényes nappal, kutyával rabolták ki egy Lidl-t

A fiatalokból álló csapat a „kutyás trükkel” fosztotta ki a Lidl egyik boltját, kora délután. A Modenához közeli casalgrandei hipermarket dugig volt vásárlókkal, amikor 14 óra körül egy négy srácból álló csapat belépett az ajtón. 20 és 23 év közöttiek, átlagos vásárlónak tűntek mindannyian.

Az üzlet Casalgrandeban / Fotó: Google Maps

Egyikük egy nagytestű kutyával flangált a bevásárlógondolák között. A biztonsági őr rögtön kiszúrta őt és arra kérte, hogy az ebet hagyja kint az üzlet előtt. A fiú erre nem volt hajlandó, összeszólalkozott a biztonsági emberrel, ezzel pedig lehetőséget teremtett társainak arra, hogy zavartalanul elkezdhessék azt, amit alaposan elterveztek és amiért valójában jöttek: az üzlet szisztematikus kifosztását.

Fantomként keresték őket

Egészen jól haladtak már, amikor a belső kamerarendszert figyelő másik őrnek feltűnt, mit is csinálnak a fiúk. Társa segítségére sietett, de addigra a banda is végzett a lopással. Minden alig két perc alatt zajlott le. A kijárat felé rohanva egy arckrémekkel teli pultot löktek az örök elé, majd néhány polcot még az útjukba borítottak, így, mire a biztonságiak áthámozták magukat a standokon, már nem találták meg a brigádot. Mindez a rendőröknek is egy teljes évükbe telt, mert a négy srác profi módon lopott: a kamera egyszer sem tudta felvenni az arcukat. Fantomként keresték őket, mígnem egy bolognai nyomozó jelezte: tudja, kikről van szó. A srácokat néhány napja helyezték előzetesbe, a kár pontos összegét még nem hozták nyilvánosságra.