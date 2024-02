Kimondatlan szabály, a pénztárnál való sorban álláskor: te be szoktad tartani?

Azt hihetnénk, ha a bevásárlásról van szó, nincsenek szigorú szabályok és előírások: fizethetünk készpénzzel vagy bankkártyával, beszkennelhetjük magunk az árukat, de beállhatunk egy kasszához is - ám mint arra nemrég a Daily Star cikkében rámutatott, van egy olyan kimondatlan szabály, amelyet a pénztárnál való sorban álláskor rengeteg vásárló betart, különösen az Aldiban.

Képünk illusztráció / Fotó: Unsplash.com

Attól függően ugyanis, hogy kinek mennyi termék tölti meg a kosarát, sokan természetesnek veszik, hogy maguk elé engedik azokat, akik csak egy vagy két áruért ugrottak be, míg velük szemben ők maguk dugig pakoltak egy bevásárlókocsit is. Úgy vélik, ez így igazságos, hiszen aki kevesebbet vesz, úgyis hamarabb végez, és nem kell kivárnia, ahogy más ennél jóval hosszabb ideig feltartja a sort. A kérdéssel kapcsolatban a Daily Star több vásárló véleményét is közzétette, és mint kiderült, a téma igencsak megosztónak bizonyult.

Mindig előre engedem azokat, akiknél csak pár dolog van

- jegyezte meg valaki, míg akadt, aki egészen másképp vélekedett ebben a kérdésben.

Nem, mert a legutóbbi alkalommal, amikor megtettem, megjelent az illető párja, aki még többet vásárolt, mint én

- osztotta meg a szerencsétlenül végződő esetet egy vásárló.

Mindig kínáld fel előbb. Néha az emberek nemet mondanak. Ez csak a kimondatlan szabály, nem igaz?

- fejtette ki véleményét egy harmadik személy is, az arany középút elvét valva.