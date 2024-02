Azt hitted, ezzel a trükkel jobb lesz a telefonod? Valójában az ellenkezője igaz!

Kétségtelen, hogy az okostelefonok mára nem csak a mindennapjaink elengedhetetlen részét képezik, de gyakorlatilag az egyik legfontosabb eszközzé váltak, amit birtoklunk. Épp ezért szeretné mindenki a lehető legtöbbet kihozni a zsebében lapuló miniszámítógépből. Emiatt számtalan praktika kering az interneten, ám épp emiatt nehéz eldönteni, hogy minek is higgyünk, ugyanis bizonyos esetekben – mint most is – a logikusnak tűnő megoldás valójában a rossz módszer. Épp ezért jó, ha kéznél van egy bennfentes vagy szakértő, aki elmondja, mi is a helyzet valójában.

Könnyen lehet, hogy te is rosszul használod a mobilodat! Fotó: Pexels

Az kostelefonoknál két téren szeretnénk jellemzően minél jobb eredményt elérni: egyik célunk, hogy a készülék a lehető leggyorsabb legyen a másik pedig hogy a lehető legtovább bírja egy feltöltéssel, azaz lassabban merüljön le. Nos, épp itt jön be az egyik jól ismert tévhit, miszerint a nem használt alkalmazásokat be kell csukni. Ez azonban nem igaz – legalábbis az iPhone-oknál nem!

Pedig logikusnak tűnne, hogy zárjuk be azokat a programokat, amik épp nem kellenek, hogy ne fussanak a háttérben. Valójában azonban maga a telefonokat gyártó Apple is rámutatott ajánlásaiban: jellemzően nincs semmi okunk ara, hogy bezárjunk egy programot. Azt csak akkor tegyük meg, ha lefagyott, nem reagál – emlékeztet cikkében a The Sun.

Mint a tech-guruk magyarázzák: az iPhone-ok igen jól kezelik a memóriát, pontosan tudják, mire kell a rendszerforrásokból fordítani, és mire nem, így gyakorlatilag a megnyitott, de háttérbe rakott, épp nem használt alkalmazások semmilyen rendszerforrást nem emésztenek fel, így nem is lassítják a telefonunkat. Sokkal több memóriát és akkumulátor-energiát igényel azonban egy program újbóli megnyitása, minden adat újbóli betöltése, míg ezektől mentesülünk, ha egy már futó programot hozunk csak előtérbe – azaz gyakorlatilag végső soron azzal lassítjuk az iPhone-unkat és fogyasztjuk az energiáját, amivel azt hinnénk, hogy spórolunk az erőforrásokon és a töltöttségen is.

Tehát emlékezz: ha iPhone-od van, a jövőben csak akkor zárj be egy alkalmazást, ha az nem működik megfelelően!