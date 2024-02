"Csak egyszer eljusson a lányom nyaralni!" - nagy bajban van a 9 éves Dorka és az édesanyja

A 42 éves S. Andrea egy tatabányai lakásban neveli a kilencéves Dorkát, akiért nemcsak a település, hanem az internet népe is összefogott, miután az édesanya nagy bánatát megosztotta a közösségi portálon egy csoportban.

Andrea imádja a kislányát, bármit megtenne, hogy Dorka ne szenvedjen hiányt semmoiben. Fotó: Olvasói

Andrea az egyik Facebook-csoportban elárulta: az élete romokban hever: kislányával napról napra élnek, még főtt étel sem jut mindig az asztalra. A csoport pedig megosztotta segélykérő kiáltását: pénzre, élelemre és ruhára lenne szükségük, mert az anyuka nagyon beteg és nem tud mindent megadni a lányának, bármennyire is szeretné.

Andrea elárulta a Borsnak: már születésétől fogva egyedül neveli a gyermekét. A kislány apja a terhesség alatt és a szülés idején sem állt mellette.

Dorka nem volt tervezett gyermek, de én ragaszkodtam hozzá, hogy megszülessen, a párom viszont nem akarta őt. Már a terhesség alatt és a szülés idején sem volt velem. Nem is tartom vele a kapcsolatot a kislányom születése óta. Most viszont olyan nehéz helyzetbe kerültünk, hoyg szüksége van a kislánynak a gyerektartásra, ezért bírósághoz fordulok

- mondta a Borsnak Andrea.

Luxus náluk a főtt étel

- Mindent megpróbálok megadni a gyermekemnek, amit csak tudok, de súlyos betegségekkel küzdök, évek óta képtelen vagyok munkát vállalni. Korábban takarító voltam, de a betegségeim miatt legyengültem. Nem tudom elvégezni száz százalékosan, amit elvárnak tőlem, ezért ha sikerül is elhelyezkednem, hamarosan elküldenek Kevesebb, mint 100 ezer forint a bevételünk, kettőnkre - részletezte az anyuka, aki súlyos autoimmun betegséggel küzd, ráadásul depresszió, ízületi problémák, magas vérnyomás, látóideg sérülés, szürkehályog és érelmeszesedés is rombolja a szervezetét.

Andreának így a rokkantellátásból és a családi pótlékból kell kijönnie, emellett anyukája segíti, amennyire tudja. A főtt étel is ritka az asztalukon.

Én már nagyon régen ettem főtt ételt, túl drága hozzá az alapanyag. Dorka az iskolai menzán szerencsére tud rendesen enni, de itthon csak péksüteményeket tudok neki adni. Ez nagyon elkeserít

- mondta elcsukló hangon Andrea.

Ami a többi családnak természetes, nekik sajnos luxusszámba megy. Amit tudnak, azt maguk veszik meg, ám a helyi civil háló és anyukája segítsége is kell hozzá, hogy talpon tudjanak maradni.

- Örökölt ruhákat hordunk. Anyukám bejárónő egy háznál, ahonnan megkapjuk a kinőtt gyerekruhákat, ezeket adom Dorkának, de a Vöröskereszttől is szoktam ruhát hozni - fejtette ki Andrea.

Az ismerősük az egyik legnagyobb jótevőjük: az ő lakásában élnek úgy, hogy csak a rezsit kell fizetniük - ezt Andrea anyukája állja.

A gyógyszerekre, az iskoláztatásra, a mindennapi betevőre elfogy a pénzünk gyorsan

- csóválja a fejét Andrea.

Az édesanya mindent megadna a lányának, ám egyelőre segítségre szorul benne / Beküldött fotó

Elvesztette a támogató nagyszülőket is

Andreát a nagyszülei is segítették a bajban - ám tavaly elveszítette őket. A sorozatos tragédiák miatt depresszióba is zuhant.

- Mindkét nagymamám és a nagypapám is meghalt tavaly, ráadásul a 15 éves kutyám, Molly is elpusztult decemberben. Ő is családtagnak számított nálunk, minden nehézséget vele és a lányommal éltem meg - mondta Andrea. Próbálja elkerülni, hogy a lánya megérezze a nélkülözést - de sokáig már tudja előtte leplezni a helyzetüket, hiszen egyre nagyobb.

Legutóbb, amikor nem volt itthon kenyér és látta, hogy ideges vagyok, megkérdezte: anya, mi a baj? Persze ilyenkor mindig terelek, de már sokáig nem tudom neki azt válaszolni, hogy nincs nagy baj, mert bizony van

- panaszkodott a nehézsorsú anya.

“Legyen a kislányomnak jó élete!”

Andrea minden vágya, hogy valaki elvigye a gyermekét nyaralni, ha már ő ezt nem teheti meg, hogy kicsit kikapcsolódjon, élményhez jusson, mint a többi gyerek.

- Sosem volt még nyaralni. Persze, tudom, ez a legkevesebb, de annyira szeretném örülni látni! - magyarázta az anyuka. Kívánságát ki is posztolra, amire hihetetlen összefogás alakult ki az interneten. Van, aki már fel is ajánlotta, hogy szívesen látná Dorkát Budapesten.

Egy idős házaspár megkeresett, hogy nyáron elmehetne pár napra hozzájuk Dorka. Persze, örülünk ennek, mert még sosem járt a fővárosban a lányom. Megbeszéltük, hogy néhányszor eljönnek hozzánk, hogy megismerjük őket. Enélkül nem engedhetem el a kislányomat

- fejtette ki Andrea.

Az anya emellett azt is kérte, hogy aki tudja, élelemmel vagy pénzzel segítse őket. A pénzt élelemre, ruházkodásra és gyermeke zeneiskolai tanulmányaira költené - utóbbi kiadásával is el van maradva.

- Az a legnagyobb vágyam, hogy a kislányomnak jó élete legyen és – ha már én nem tudom – valaki támogassa a zeneiskolai tanulmányait. Nagyon tehetséges lány, imád énekelni, táncolni. Legyen boldog gyermekkora, mert ezt már nem lehet visszahozni! Csak ezt szeretném - zárta szavait az anyuka.