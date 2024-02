Több tucat autó rohant egymásba a füstös tejködben az M7-esen – döbbenetes állapotokról beszélnek a szemtanúk

A brutális tömegkarambol a kora reggeli órákban történt Velencei-tó térségében, az M7-es autópályán. Egyelőre nem tudni az egymásnak ütköző autók számát, de a Bors információi szerint két irányból történt egyszerre több baleset is, ezekben pedig több tucat kocsi rohant egymásba, és a pálya egész szakaszát lezárták. Többek azt állítják, hogy nem kevesebb, mint 40 autót érint a baleset.

A balesetben több baleset volt egy időben, mind a két oldalon. Egy ember életéért küzdenek Fotó: Pixabay (illusztráció)

A tűzoltók egymás után érkeztek a helyszínre, jelen pillanatban is fáradhatatlanul áramtalanítják az összetört kocsikat.

Több baleset is történt az M7-es autópályán, a Velencei-tó térségében. A Balaton felé vezető oldalon, Pázmánd közelében, két helyszínen több gépkocsi futott egymásba. A főváros felé vezető oldalon, Pákozd térségében egy több száz méteres szakaszon jó néhány karambol történt

– közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A szemtanúk már korán reggel arról számoltak be, hogy a térségben hatalmas volt a köd, amin nem segített az sem, hogy hajnali fél hétkor Kápolnásnyéken kigyulladt egy tyúktelep.

– Tűz ütött ki egy állattartó telepen Kápolnásnyéken, a Balassa utcában. Egy ezerötszáz négyzetméteres, szendvicspanelből készült tyúktelep fele lángokban áll, és a tűz átterjedt a tetőre – tájékoztatott a Katasztrófavédelem. A telep hatalmas lángokkal égett, a füst kilométerekig elért, a korábban arra utazók szerint szinte semmit nem lehetett látni az úton.

A szemtanúk szerint borzalmas a káosz a területen, nem csak az autópálya, de a 7-es út is elesett, lehetetlenség haladni.

Úgy tudjuk, hogy többen is megsérültek, jelenleg pedig egy ember életéért a helyszínen harcolnak, akit súlyos-életveszélyes állapotban kellett kimenteni a kocsijából.

– Borzalmas volt ez a füstös köd, semmit nem látni, csak a helikopter zaját hallottuk, meg azt, hogy folyamatosan szirénáznak. Aztán hallottunk még egy helikopter hangot is, szóval lehetséges, hogy kettő jött, vagy az az egy éppen felszállt – mesélte egy közelben lakó. A lapunk úgy tudja, hogy 11 mentőkocsi indult el a helyszínre, még Budapestről is indítottak segítséget. Egy fiatal férfi az egyik csoportban azt írta: barátnője szülei is a balesetet szenvedett autósok között vannak, a kocsiban ülő asszonyt kórházba kellett vinni, férjének eltört az ujja, míg az autóban ülő gyerekek szerencsésen megúszták a történteket.

Ismeretes, az ország legnagyobb tömegbalesete tavaly, az M1-es autópályán, Herceghalomnál történt, ott 37 kocsi és öt kamion csapódott egymásba. Többen megsérültek, tucatnyi kocsi kiégett, egy ember pedig meghalt.