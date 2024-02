Óráink vannak hátra, és egy fantasztikus égi jelenségnek lehetünk szemtanúi

Napkelte előtt a Mars és a Vénusz együtt lesz látható a hajnali égen. Alig fél fok fogja elválasztani őket egymástól, így a két égitest szinte egybeolvad. Kicsit magasabban a Vénusz lesz megfigyelhető, alacsonyabban pedig a másik szomszédos égitest a Mars helyezkedik el.

Napkelte előtt a Mars és a Vénusz nagyon közel lesz egymáshoz a hajnali égen. Fotó: Leemage via AFP / AFP

De résen kell lenni, mert csak néhány percig tündököl a jelenség. A keleti határunknál február 22-én 5 óra 30 percet követően, Budapesten 5 óra 40 perc után, nyugati határunkhoz közel pedig 5 óra 50 percet követően kerül párosunk a délkeleti horizont fölé. A jelenséget közvetlenül a hajnal követi és a fény fog diadalmaskodni a sötétség felett. A Vénusz intenzív fénye miatt kicsit kitartóbb lesz. Az éles szeműek még akár napkelte után is láthatják az égen. Ha az időjárás engedi február 26-ig közel marad egymáshoz a két bolygó. A héten bármely hajnalban megcsodálhatjuk őket, ha az időjárás is engedi. Ugyanakkor az időjósok nem sok jóval kecsegtetnek. A hajnali órákban országszerte gyakran lesz erősen felhős és borult az ég.

A február 22-i együttállásnak ezoterikus szempontból is nagy a jelentősége. Mivel a Vízöntő havában találkozik a Mars és a Vénusz, mindez egy fontos együttállás lesz. A Mars a férfias erőt míg a Vénusz a nőiséget szimbolizálja. Ez találkozások sorát fogja eredményezni, melyek elkerülhetetlenek lesznek, és akár még egy nagy szerelem is lehet a vége. A párkapcsolatban élők számára pedig beköszönt a termékenység.

Szegedi Erika főboszorkány szerint erre számíthatnak a különböző csillagjegyek szülöttei a napokban:

KOS

A bolygók egymáshoz való közelkerülése férfiak és nők közti barátság kialakulását fogja eredményezni a jegy szülötteinél. Érdemes figyelniük a konfliktusok elkerülésére, mert azok számukra nem zárulnak jó eredménnyel.

BIKA

Nagyon fontos, hogy mindig legyenek résen, mert számukra sok csalfaságot is tartogat a jövendő.

IKREK

Külföldi munka és utazás vár rájuk. A termékenység a jó ötletekben fog testet ölteni náluk.

RÁK

Költséges lesz számukra a szerelem. Akár udvarlásról, vagy meglévő kapcsolatról legyen szó nagyon sok anyagi kiadással fog járni.

OROSZLÁN

Szenvedélyes találkozás vár a jegy szülötteire. Versengeni fognak érte, de oda kell figyelnie, hogy milyen habitusú ember mellett teszi le a voksát.

SZŰZ

A munkában lesznek termékenyek és nagyon sok időt fognak tölteni a munkahelyükön. Érdemes lesz az emberi kapcsolatokba több energiát fektetni, mert különben magára marad.

MÉRLEG

Érdemes függetlenségre törekedni a munkában és a párkapcsolatban is. Ez az időszak lesz számukra az ideális a vállalkozásra, mert minden célját el tudja most érni.

SKORPIÓ

Nyomasztó időszak veszi kezdetét, de döntést kell hozniuk. Ha bátor lesz, akkor sikeres is. A lényeg, hogy végre fel kell kavarnia az állóvizet.

NYILAS

Útitárssal találkozik, aki ráadásul egy életen át kísérheti végig az útján. De ha képezni szeretné magát akkor arra nagyon kedvezőek lesznek a következő hónapok.

BAK

Pénz áll a házhoz. De a gyarapodás még gyermekáldásban is megtestesülhet

VÍZÖNTŐ

A Vízöntők számára nincs lehetetlen. Az életükbe lendületet hoz a következő időszak és ez segít céljaik elérésében. Számukra egy nagyon pozitív időszak veszi kezdetét, amit érdemes kihasználni.

HALAK

Próbára teszi őket az élet, de nem fognak elgyengülni. De minden döntését alaposan át kell gondolni, mert sok buktató is áll az útjában.