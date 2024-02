Csak leparkolt a Lidlnél – katasztrófafilmekben látni olyat, ami ezután történt

Címlapokra került a Malaga és Marbella között félúton fekvő Fuengirola települése és ehhez elég volt az, hogy a tengerparti város egyik polgára elmenjen a Lidlbe vásárolni. Történetünk főszereplője a szokásos módon, rutinszerűen beállt a hipermarket parkolójába, kiszállt, bezárta kocsiját, amit akkor látott utoljára épségben.

Az áruház parkolójában történt a sokkoló eset Fotó: Google Maps

A kocsi nem sokkal később recsegni -ropogni kezdett, majd lassan megemelkedett, aztán enyhén az oldalára dőlt. Az alváz közben nem bírta a megpróbáltatásokat és több helyen átszakadt. Tulajdonosa dermedten nézte végig, ahogy kiszakad a vezető oldali ajtó is, pont az, amin nem sokkal korábban kiszállt.

Totálkárossá vált az autó

Az egyedülálló eset a földbe rejtett parkolásgátló oszlopok, más néven a pollerek miatt következett be. Ezek eredeti feladata az lenne, hogy az aszfaltból kiemelkedve megakadályozzák az autók tiltott helyen való parkolását. Most viszont leeresztett állapotban voltak, a vezető pedig úgy gondolta, nyugodtan az egyik fölé állhat az autóval. Egyelőre nem tudni, miért indult be magától a rendszer, ami az összes pollert egyszerre a magasba emelte, így a szerencsétlen fuengirolai lakos autóját is. Az egyelőre vita tárgyát képezi, hogy a sofőr vagy a parkolásért felelős társaság hibázott-e. Mindez azért fontos, mert az autó javításai költségei tetemesek és a méregdrága oszlop is megsérült.

