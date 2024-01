„Titkos ajtót találtam nagymamám házában, amikor sikerült kinyitnom, sokkot kaptam attól, amit rejtett”

Talán nincs is annál félelmetesebb, amikor valaki egy titkos ajtót talál a saját otthonában, amit korábban még sosem vett észre. A legtöbb ember azonban a félelemérzet ellenére sem tud ellenállni annak a kísértésnek, hogy benézzen mögé. Egyesek találtak már titkos átjárókat, bőröndbe zárt játékbabát, egy nő azonban most olyan dologra bukkant nagymamája házában, amire nem csak ő, senki sem számított.

Carly az interneten osztotta meg, mit talált a titkos ajtó mögött, amit még a nagymamája előtti tulajdonosok alakítottak ki.

Kiderült, hogy az egykori lakók a világvégére készültek, ezért egy atombunkert hoztak létre a ház alatt.

A háromgyermekes brit édesanya egy háromperces videón keresztül engedett betekintést az internet népének a titkos bunkerbe. Ezen jól látható, hogy egy panelfalon keresztül lehet bejutni oda, ez az a titkos ajtó, amire rábukkant. Ezt egyébként egy retesz segítségével belülről is be lehet csukni, ha jönne a világvége, a fejre azonban vigyázni kell, mert a belmagasságot csupán 160 centiméteresre alakított ki. Belül a bunker két különálló részre van osztva. Az egyik felében ágyakat és gázmaszkokat talált Carly, míg a másikban egy kanapét, illetve egy vízszivattyút is. Az édesanya hozzátette, amikor a házat megvásárolták, a bunker tele volt ételkonzervekkel és gyertyákkal is. Elmondta, a háztulajdonos egy másik titkos helyet is készített a konzervek és fegyverek tárolására a bunkeren kívül - írja a DailyStar.

A videót a bunkerről már több millióan megnézték világszerte.