Titkos pincelejárót őriznek a hajléktalanok Józsefvárosban – mutatjuk, mi van odalent!

Elképesztő videót készítettek a Metropol munkatársai egy titkos pincerendszerről a Józsefvárosban. A lejáratot hajléktalanok őrzik, de a lapnak sikerült bejutnia és feltárnia, mi van odabent. Videót is készítettek róla.

Elképesztő állapotok uralkodnak Fotó: Metropol

Szeméthegyek, hajléktalantanya, mocsok és bűz - ezt találták abban a pincerendszerben, ami Józsefvárosban a Diószeghy Sámuel–Kőris–Szeszgyár utcák által határolt hatalmas kert alatt húzódik. Egyre hajmeresztőbb dolgok derülnek ki arról a több mint 7000 négyzetméteres telekről, ami mellett a józsefvárosi önkormányzat egy 60 méteres sétálóutca fejlesztésébe kezdett több mint egy évvel ezelőtt.

Őrzik a hajléktalanok a lejáratot

A Szeszgyár néven működő ökofeminista közösség már 2021 nyara óta használja a hatalmas telket „közösségi nappaliként” és ökokertként, a kert állapota egyre csak romlik. Mint azt a Metropol korábban bemutatta, idén télen a Szeszgyár Kert csúnya drogtanyává változott, ahol elszórt fecskendőtűk árulkodtak arról, hogy kik költöztek be a kertbe, a lap munkatársai pedig többször is találkoztak hajléktalanokkal, akik váltig állították, hogy az ökofeministák beleegyezésével vannak a kertben. Ők egy kis bunkert is építettek maguknak, amit lehetetlen, hogy ne vettek volna észre. Alig hihető, hogy még sosem fedezték fel, hogy a hajléktalanok bunkere mellett egy föld alá vezető nyílás van letakarva. Közegészségügyi szempontból is gondot okozhat Józsefvárosban a titkos pincerendszer.

Miért titkolják Józsefváros szégyenfoltját ennyire?

Bár a Szeszgyár Kertet már 2021 óta üzemeltetik az ökofeministák, a józsefvárosi önkormányzat pedig már egy éve tervezteti a telek melletti 60 méteres sétálóutcát, még soha egyetlen szót sem ejtettek arról, hogy mit rejt a Szeszgyár alatt húzódó titkos pincerendszer.