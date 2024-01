Tavaszias meleggel és szeles időjárással folytatódik az újév

Szerdán eleinte felhős, vagy borult lesz az ég, és főként a keleti és a déli tájakon gyenge eső is előfordulat. Napközben nyugat felől csökkeni fog a felhőzet és kisüthet a nap. Napközben elszórtan alakulhat ki zápor, egy-egy helyen pedig zivatar. A délnyugati, és déli szél megélénkül. A tavaszias, enyhe hőmérséklet továbbra is velünk marad, 8 és 15 fok között fognak alapulni a napi maximumok.

Tavaszias hőmérséklettel folytatódik az enyhe téli időjárás /Fotó: Pixabay.com

Csütörtökön országszerte élénk lesz a délnyugati, és az északnyugati szél is, később pedig akár viharos széllökésekké is változhat a szélfúvás. Míg hajnalban 1 és 8 fok közötti értékeket mérhetünk, illetve a nyugati határnál fagyhat, addig napközben akár 8 és 14 fok közé is felmelegszik a hőmérséklet. A Dél-Dunántúlon lesznek a legmelegebb napi értékek. Délelőtt elszórtan záporos csapadék hullhat egy északnyugat felől érkező fronfelhőzet mögött, amely kelet felé halad majd keresztül hazánkon.

Pénteken megvastagszik a fehlőzet, és a nap vége felé már esőre és záporra kell számítanunk. A délies légmozgás élénk lesz helyenként. Míg hajnalban mínusz 2, addig napközben 8 és 14 fok közé emelkedik a hőmérséklet, és ismát a Dél-Dunántúlon lehet a legmelegebb napközben - számolt be róla az Országos Meteorológiai Szolgálat.