Váratlan fordulatot vesz az időjárás: ez vár ránk az újév első napjaiban

Legyünk őszinték a 2023-as év pocsék időjárással búcsúzott. Az utolsó napok a ködről szóltak, néhol még az eső is eleredt. Viszont most beköszöntött az újév ez pedig egy új lehetőség az időjárás számára is. Nézzük mi vár ránk a 2024-es év első napjaiban:

Nem lélegezhetünk fel, kedden újra visszatér a ködös idő / Fotó: Illusztráció/pexels

Hétfőn, január 1-jén eleinte többfelé kell majd esőre számítani, aztán északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Az északnyugati szél főleg a nap első felében lesz erős. 6-11 fok valószínű - olvasható a Köpönyeg előrejelzésében.

Ami a folytatást illeti...

Kedd

Erősen felhős, párás, néhol tartósan ködös idő lesz. Inkább csak északkeleten fordul elő eső, zápor. Marad a 6-11 fok.

Szerda és csütörtök

Borongós időre van kilátás. Szórványosan lehet mindkét nap záporeső. Marad egyelőre a 10 fok körüli enyheség.