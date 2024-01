Reggel akár mínusz 11 fok is lehet, de napközben napsütésnek és hóesésnek is örülhetünk

Régóta vártuk már, hogy az enyhe, csapadékos időt felváltva megérkezzen az igazi téli hideg, eső helyett hóeséssel. Most jó hírekkel szolgálhatunk a januári időjárással kapcsolatban, ugyanis kedden tovább csökken a felhőzet, és egyre nagyobb területen süt ki a nap. A délnyugati tájakon pedig továbbra is hószállingózásra számíthatunk. Az északkeleti szél továbbra is erős marad, és míg reggel akár mínusz 11 fok is lehet, addig napközben -4 és +1 fok között fog alakulni a maximum hőmérséklet.

Fagyos téli időnk lesz a héten, de szerencsére kevés csapadékkal /Fotó: Illusztráció/pexels

Szerdán az ország nagy részén derült, száraz és fagyos időre számíthatunk. Szerencsére csapadék nem fog esni. Reggel mínusz 7 fok körül alakul a hőmérséklet délután 0 foknál nem lesz melegebb.

Csütörtökön eleinte sok napsütés lesz, majd északkelet felől erősen megnövekszik a felhőzet, és az északkeleti tájakon hószállingózás is előfordulhat. A hőmérséklet 1 és 3 fok között fog alakulni - számolt be róla a Köpönyeg.hu.