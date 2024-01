Mínusz 10 fokkal rúgja rá az ajtót Magyarországra a sarkvidéki hideg

Szombaton erősen borult időnk lesz, északon, illetve nyugaton egyre többfelé várató eső és zápor, délkeleten akár zivatar is előfordulhat. Az északkeletire forduló szél pedig megerősödik. Vasárnap a borult égből többfelé gyengülő csapadék hullhat, majd a néhol viharossá fokozódó széllel markáns lehűlés kezdődik. Napközben is hűlni fog a levegő, reggel még plusz 5 fokot mérhetünk, délutánra már csak 2 fok lesz a hőmérséklet.

Hétfőtől fel kell készülnünk a mínusz fokokra és a fagyra /Fotó: Illusztráció/pexels

Hétfőn a borult égből délen többfelé havazhat, de akár hózápor is lehet, hószállingózás pedig bárhol előfordulhat hazánkban. Többfelé viharossá fokozódik az északi, északkeleti szél, amellyel egyre erősebben zúdul be a hideg levegő az országba. Egésznap fagyhat, megérkezik a tél.

Kedden kevés felhőre, és többórás napsütésre van kilátás, de ez nem befolyásolja a hőmérséklet alakulását, akár -10 fokig is lecsökkenhet a reggeli hőmérséklet. Nappal is kemény téli idő lesz, -6 és 0 közötti maximumokat mérhetünk már csak - számolt be róla a Köpönyeg.hu.