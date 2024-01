"Magamra maradtam a három gyerekkel" - folyamatosan romlik a gyerekek állapota

Nagy mérföldködhöz érkezett a ladánybenei, három gyermekét egyedül nevelő édesanya. Valóságos angyalok kopogtattak be hozzájuk, egy szobafestő házaspár személyében. Anikóra hatalmas teher hárul, ugyanis három gyermeke közül kettő beteg, így rengeteg a kiadása, és nem jutott pénzük a lakásuk felújítására. De nagylelkű segítőinek köszönhetően végre teljesülhet az egyik álmuk, ki lesz festve az otthonuk. Nyáron már csak a Balatonra kell eljutniuk a gyerekeknek, hogy felhőtlenül boldogok legyenek.

Jótevők kopogtattak be a családhoz és újjá varázsolják az otthonukat. Fotó:: olvasói

Miután megjelent a videó rólunk, jelentkezett egy házaspár, és felajánlották, hogy segítenek felújítani a házunkat.

-meséli Anikó, aki azóta a szoros barátságot ápol a jótevőivel. Még a szilvesztert is együtt töltötték. A lakás felújítása pedig jó ütemben halad. A gyerekek is kiveszik részüket a munkában. A legnagyobb fiú Ervin nagyon sokat segít, és próbálja ellesni a festőktől a mesterfogásokat. Álma, hogy szobafestőnek tanuljon, és most ez nagy lehetőség számára a gyakorlásra.

A család a kis spórolt pénzéből meg tudta vásárolni a szükséges alapanyagok nagy részét, így jól halad a munka. Már csak a burkolás okoz fejfájást számukra. Lenne aki megcsinálná, de sajnos nem tudják megvásárolni a járólapokat.

Eddig sajnos senkire sem támaszkodhattam. Szüleim meghaltak, férjemmel pedig megromlott a kapcsolatunk, így magamra maradtam a három gyerekkel. A helyzetünket tovább nehezíti, hogy a két kisebb gyerkőc tartósan beteg

- tudtuk meg az édesanyától.

Tomi és Andi mindketten koraszülöttek voltak. A kislánynak vesetágulata van, és nagyon rosszul lát, míg öccse, Tomika szívbeteg. Állapota egyre csak romlik, pedig már több műtéten is átesett.

A rossz anyagi helyzetben lévő család számára ez, most egy hatalmas lehetőség, hogy megszépüljön az otthonuk. Jótevőiknek köszönhetően nyáron a gyermekek másik nagy álma is teljesülni fog, ugyanis elmennek együtt a Balatonra.

Nagyon be vannak sózva a gyerekek. Azóta másról sem tudnak beszélni, mint a Balcsiról. Eddig nagyon sok képet és videót láttak róla, de el sem merik hinni, hogy végre minden álmuk valóra vágyik.