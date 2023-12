"A törvény előtt kell felelniük" - Csalók éltek vissza a híres jótevő nevével

Rászoruló családokon segít a hétköznapi hős, Péter, akinek ez már hivatássá vált. Egy kevés étel vagy épp a rászoruló családok problémájának megoldása sok esetben meg tudja változtatni mások életét. Legyen szó egy nehéz helyzetben lévő családról vagy egy beteg gyermekről, a hatalmas szívű Petire mindenki számíthat.

Peti segít a rászorulókon. Legyes szó akár egy nehéz sorsú családról, vagy éppen egy megoldhatatlan szituációról.

Peti munkásságára sajnos felfigyeltek a csalók is. Meglátták a lehetőséget, ha készítenek egy eredetihez hasonló oldalt, akkor ők is tudnak adományokat gyűjteni, természetesen nem a rászorulóknak, hanem saját maguknak. Az oldal létrehozásához az eredeti videókat használták fel, így az megtévesztően hasonlított a valódihoz, és ezzel 700 követőre tettek szert, természetesen ez a szám nagyon elmarad az eredeti oldal nézettségétől.

Nagyon fontos, hogy én sosem írok rá senkire, viszont a csalók a videó megtekintőinek üzeneteket küldtek a nevemben, de a saját bankszámlaszámukkal.

- mondja Paár Péter, akit mélyen felháborít, hogy vannak akik képesek megkárosítani még a rászorulókat is. Sajnos voltak többen, akik bedőltek nekik, és utaltak is pénzt a számlájukra. Ezzel nagyon sok rászorulót károsítottak meg. Miután fényt derült a turpisságra még aznap este a rendőrségre sietett és feljelentést tett a csalók ellen. Közben több károsult is jelentkezett, akik jóhiszeműek voltak és azt hitték, hogy adományukkal jó ügyet szolgálnak. A rendőrségnél azóta is vizsgálódik, és felkutatja a többi károsultat is, mivel szerencsére mindenkinek ugyanazt a számlaszámot küldték át a csalók. Így vissza lehet követni, hogy mennyi pénzt zsebeltek be pofátlanul a Peti nevével visszaélők.

Nagyon szomorú, hogy vannak, akik még a jó ügyet és a segítő szándékot is arra használják fel, hogy másokat károsítsanak meg. Fontos, hogy a törvény előtt kelljen számot adniuk cselekedetükért.

- bizakodik a jótevő, akit ez sem tántorít el attól, hogy továbbra is a rászorulók megsegítésének szentelje minden idejét.