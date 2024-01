Elveszítheti a lábát a légcsődaganatos Margit férje: nem lesz, aki gondoskodjon a beteg asszonyról

Egyre kilátástalanabb a nehéz sorsú bátonyterenyei Biri Margit élete. Nem elég, hogy egy éve légcsődaganatot diagnosztizáltak nála. Egy orvosi rendelőben elcsípett mondatból kellett szembesülni vele, hogy meg fog halni. Úgy érzi, átok sújtja a családot. Most párja, Gyula is súlyos beteg lett. Hatalmas fájdalmai vannak a lábában, már fel sem tud állni. A jövő héten kell bemennie a salgótarjáni kórházba érfestésre, ahol vélhetően kiderül, hogy mi okozza az iszonyatos fájdalmait. Azonban az orvosok azt sem zárták ki, hogy a férfi végtagját amputálni kell. Közben Margit állapota is egyre rosszabb, így a szerencsétlen család élete megpecsételődni látszik. Hatan élnek egy apró házban, párjával, lányával és három unokájával.

Ekkor még önfeledten tudott ünnepelni a pár, azóta életük nagyon rossz fordulatot vett Fotó: olvasói

El vagyok keseredve. Most a páromnak lenne szüksége rám, de ilyen állapotban nem tudok neki segíteni.

– mondta zokogva Margit a Borsnak, aki reménytelennek látja helyzetüket. Eddig is rossz anyagi körülmények közt éltek, hiszen ilyen súlyos betegségek mellett egyikük sem tud munkát vállalni. Már a szükséges gyógyszereket sem tudják kiváltani.

Eközben Margit állapota egyre csak romlik. A légcső-daganat okozta fájdalmai miatt már ülni sem tud, csak feküdni.

Az asszony néma félelemmel várja a következő CT vizsgálatot, ahol kiderül, hogy tovább nőtt-e a daganata. Először a betegség tünetei egy sima megfázásra utaltak, de nem akartak szűnni, így orvoshoz fordult. A vizsgálatok megállapították, hogy egy halálos betegséggel kell megküzdenie. Az orvosok már lemondtak róla, de ő harcol rendíthetetlenül és bízik a gyógyulásban, hiszen a családjának szüksége van rá. Miközben az utolsó lelete sem sok jóval kecsegteti Margitot, mert a daganat mérete egy év alatt a hétszeresére nőtt, így már 24 órás felügyeletre szorul. A hat fős családnak eddig is szűkösek voltak az anyagi keretei, de a férje betegségével még rosszabbra fordult a helyzetük. Azonban a feleség és a férj mindezek ellenére sem adja fel a küzdelmet. Kéz a kézben harcolnak az egészségükért. Továbbra is az a legfontosabb számukra, hogy segíteni tudják a gyermeküket, és az unokáikat, akik velük egy háztartásban élnek.