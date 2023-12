Már csak a Jóistenre számíthat a légcsődaganatos Margit

A folyamatos orvosi kezelések ellenére a legfrissebb vizsgálatok megállapították, hogy nem csökkent a daganat mérete a szervezetemben, hanem egy év alatt a hétszeresére nőt. A beteg miatt most már teljesen ágyhoz vagyok kötve, így munkát nem tudok vállalni és a közelmúltban párom is elveszítette a munkahelyét ami tovább nehezítette az amúgy is kilátástalan helyzetünket