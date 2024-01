Lesz a héten minden: tavaszi meleg, hóesés és viharos szél is

Enyhe idővel indul a hét, reggel "csupán" mínusz 1 fok lesz, délután pedig 3-4 fokig is felmelegedhet a hőmérséklet. Hétfőn északon változóan, délen erősen felhős lesz az ég. A déli országrészekben többfelé lehet esős idő, majd ezt felváltja a havas eső, és a hózápor. Az északnyugati szél megerősödik napközben.

Tavaszias, viharos szelű napok várnak ránk a hét közepén

Kedden északnyugat felől felhőátvonulásokra számíthatunk, de csak kevés helyen alakul ki belőle hózápor. Délelőtt még erős lehet az északnyugati szél. A hőmérséklet pedig 0 és 5 fok között fog alakulni napközben.

Szerdán erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Főleg északkeleten fordulhat elő eső és havas eső is. Erős, olyakor viharossá válhat a déli és délnyugati szél. Jelentős enyhülés kezdődik a hőmérsékletbe, és napközben akár 10 fokig is felmelegedhet az idő.

Csütörtökön tavaszias idő lesz, akár 15 fokos maximumot is mérhetünk ezen a napon. Az erősen felhős égből azonban szórványosan kialakulhat záporeső, és a délnyugati és északnyugati szél továbbra is viharos erősségű lesz – számolt be róla a Köpönyeg.hu.