A japánokat már felkészítették: szörnyen ijesztő felfedezést tett a Holdon a japán űrügynökség

Japán lett az ötödik ország, amely járművet tudott küldeni a Holdra. A SLIM (Smart Lander for for Investigating Moon) program holdjárója sikeresen landolt az égitesten, hogy megkezdje az expedícióját. A japán űrügynökség azonban most szomorú felfedezést tett: nem sokkal a landolás után és a felderítés kezdete előtt azt vették ugyanis észre, hogy nem működik rendesen a szerkezet. Ahogyan ugyanis landolt a Holdon, rosszul ért földet, így a napelemei tönkrementek. Emiatt az akkumulátorai nem tudnak feltöltődni, s estére lemerülnek. Ennek alapján a nagy japán projekt meghiúsult.

A kutatók azonban még bizakodnak. 30 nap múlva ugyanis a Hold és a Nap által bezárt szög változik, és ha a holdjáró megfelelő pozícióba fordul, akkor a napelemek még feltöltődhetnek, és így megkezdhetik a felderítést - írja a The Sun.