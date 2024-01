„Közös képet készítettünk egy UFO-val!” - a tiszaföldvári pár állítja, bizonyítékuk van a földönkívüliek létezésére

Végül mindez ott történt, ahol a háttérben van egy ablak, amit nem lehet kinyitni. Először nem vettünk észre semmi furcsát, de emlékszem, hogy bármikor ránéztem erre a képre, olyan rossz érzésem volt. Nagyon furcsa, mindig is féltem ettől a képtől. Mondtam a páromnak is, hogy megmagyarázhatatlan okok miatt tartok ettől a képtől… Aztán idén az egyik barátnőmmel elővettük ezt a képet és kielemeztük, ránagyítottunk. Próbáltuk kitalálni, hogy mi nem stimmelhet vele. Aztán, amikor felfedeztük rajta az űrlényt, akkor sokkot kaptam. A kép fényes nappal készült, még csak nem is este, az a lény pedig ott állt a házunkban…