Fájlalta a gyomrát a 21 éves lány, holtan esett össze

Melissa Zoglie kínzó hasfájással fordult orvoshoz, de hazaengedték, miután úgy gondolták, hogy gyomorfekély okozza a panaszait. Miután a 21 éves lány másnap összeesett, a sürgősségire vitték, ahol az orvosok megállapították, hogy a gyomra lényegében elhalt, miután a gyomorcsavarodása miatt a szerv vérellátása megszakadt.

Fotó: Pexels

A Brightonból származó lány ellátásában résztvevő orvosok azt mondták, nem gyanították, hogy életveszélyes állapotban van, mivel a gyomorcsavarodás inkább a 80 év felettieknél szokott előfordulni.

Az orvosok a legjobb belátásuk szerint diagnosztizálták a tüneteket, de tragikus módon Melissa rendkívül ritka betegségben szenvedett, amely különösen ritkán fordul elő egy ilyen fiatal esetében

- mondta a kórház szóvivője.

Melissa azonban megmenthető lett volna, ha az orvosok hamarabb intézkednek. Végül a lány szíve leállt, ekkor esett össze és jöttek rá a tünetei valódi okára. Ekkor már azonban az orvosok sem tehettek semmit, mivel Melissa gyomra teljesen elhalt.

Melissa szülei, Franklin és Antoinette Zoglie elmondták, hogy cserbenhagyták a lányukat az orvosok, most pedig a házukat is eladásra kínálják, mert nem bírnak ott maradni tovább a régi emlékek között - írja a The Sun.