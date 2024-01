Szerelmével szökött meg titokban az éj leple alatt a 17 éves Ramóna

A 17 éves Ramóna idén végzett volna az iskolában, gyakorlati helyén dolgozott és már a jogosítványát is elkezdte, amikor megismerkedett a nála 12 évvel idősebb Ádámmal. A fiatal lány egészen addig lelkesen tervezte a jövőjét, nem járt el bulizni és nem volt rá jellemző a lógás sem. Pár hónapja azonban már az iskolába sem járt be és a jogosítványt is félbe hagyta: szülei szerint teljesen elcsavarta a fejét a 29 éves fiú, akivel járni kezdtek.

Ramónáért aggódik a családja Fotó: Olvasói

Tiltották a fiútól, hát megszökött vele az éj leple alatt

Szülei nemrég tudták meg, hogy Ramóna nem jár be az iskolába és csupán pár hónapja tudnak a fiúról is, akivel 17 éves lányuk együtt jár. Ramóna szülei azonban eltiltották a fiútól, ugyanis úgy tudják, hogy kétes ügyekben vehet részt. A fiatal lánynak több se kellett a tiltástól: egyik pillanatról a másikra összepakolt és december 30-án éjszaka elszökött otthonról.

Nem volt rá ez jellemző soha, nem láttuk semmi jelét a szökésnek sem. Itthon karácsonyozott még, nagyon meglepett mindenkit, hogy reggelre sehol sem találtuk. Ő nem ilyen alapvetően

– nyilatkozta a Borsnak Csikós Angéla, Ramóna édesanyja. A fiatal lány eltűnését már a rendőrségen is bejelentették, a hatóság pedig járt a fiú kazincbarcikai otthonában és a környéken lévő hoteleket is átvizsgálta, de nem bukkantak rá a szerelmespárra.

Ramóna 17 éves Fotó: Olvasói

Kedd hajnalban adott először életjelet magáról

– Nem találjuk őket sehol, nem érhető el, nem ír senkinek. Ma hajnalban végül kaptam egy üzenetet tőle. Annyit írt: „jól vagyok”. Nem tudom, hogy hol lehetnek, nem ismerjük a fiú barátait, valószínűleg valamelyik haverjánál húzták meg magukat – mondta el Angéla. Ramónának hosszú fekete haja van, vékony testalkatú, kék szemű. Körülbelül 161-165 cm magas. Otthonról csak a papírjait és pár ruhát vitt el, kabátjai közül pedig egy fehér alapon fekete mintás télikabát tűnt el.

A család nagyon rosszul viseli Ramóna hiányát. Négyen vannak testvérek, ő a második gyermek. Testvérei is meglepődtek, hogy mit csinált. Egyik testvérének ráadásul most született kisbabája, akinek Ramóna lett volna a keresztanyja, de még őket sem kereste a lány.

Gyere haza Ramóna!

– üzent az édesanya 17 éves lányának, aki addig abba sem hagyja Ramóna keresését, míg haza nem jön.