Újabb csapás mért Budapestre a mai nap - otthonából tűnt el az angyalarcú lány

Ahogyan azt már korábban is megírtuk, Szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt riasztották a fővárosi hivatásos tűzoltókat Budapest XIX. kerületébe, egy Álmos utcai családi házhoz, ahol többen rosszul lettek. Azt is megtudtuk, hogy egy 17 éves gyerek életét vesztette. Szombaton hajnali fél egykor érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy Budapest XIX. kerületében szén-monoxid-mérgezés történt. Kispesten, a Wekerle telepen lévő kétszintes családi házban egy 17 éves fiatal rosszul lett a mérgező gáz miatt, az életét már nem tudták megmenteni. A házban két másik gyermek is rosszul lett, ők kórházba kerültek. Most pedig újabb rossz hír érkezett a magyar fővárosból. Egy gyönyörű lány eltűnt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIII. Kerületi Rendőrkapitányság 01130-157/498/2023. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Hajnóczy Janka ügyében. A rendelkezésre álló adatok szerint a 29 éves lány 2023. december 29-én 21 óra 30 perc körül a XIII. kerületi lakhelyéről ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik. Hajnóczy Janka körülbelül 160-165 centiméter magas, hosszú, szőkésbarna hajú, kék szemű - írja a Police.hu.

A gyönyörű Janka fotóját IDE kattintva lehet megtekinteni.