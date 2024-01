Élet és halál között lebeg egy magyar fiú, újabb baleset történt a halálkereszteződésben

Súlyos balesetet szenvedett kocsijával az újév első napjaiban egy 23 éves magyar férfi. A szörnyű ütközés Rómában, a Via del Canale della Lingua halálkereszteződésében történt. Ez a szakasz gyakran kerül a címlapokra, mivel az út hírhedten veszélyes. A fiatal magyar és három társa éjfél után néhány perccel ütközött össze egy másik autóval. A balesetben az egyik autó ki is gyulladt. A szerencsétlenségben hárman súlyosan, míg egy személy könnyebben sérült meg. A magyar fiú élet és halál között lebegett, amikor kórházba szállították. Életéért jelenleg is küzdenek az orvosok.

A kétszer kétsávos út kereszteződése Fotó: Google Maps

Hat halálos áldozat

Legutóbb egy 78 éves férfi belehalt sérüléseibe, miután súlyos balesetet szenvedett az elhíresült útszakaszon. Az idős férfi egyik pillanatról a másikra elvesztette autója fölött az uralmat. Miután kocsijával a szalagkorlátnak csapódott, belerepült a vele szemben szabályosan érkező, mit sem sejtő sofőr autójába. A 78 éves sofőr a kórházba szállítása során vesztette életét. A vétlen, 57 éves autóst súlyos állapotban vitték a kórházba. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

A halálúton tavaly egy 13 éves lány, és egy 33 éves, ismert orvos is életét vesztette. Csak az elmúlt két és fél évben 6 halálos áldozatot követelt ez a szakasz.