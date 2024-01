„Ha kell, az egész világot bejárjuk, csak kapjuk őt vissza” – ez hozhatja vissza az éber kómából a ralis Szilágyi Ricsit

Ahogy arról korábban a Bors beszámolt, Szilágyi Ricsi másfél éve fekszik éber kómában, miután 2022 májusában leállt a szíve minden előzmény nélkül, egy pályabejáráson. Az embereknek hála most összegyűlt a 40 millió forint, ami ahhoz kellett, hogy Ricsit külföldi klinikán kezeljék és visszahozzák őt családjához. Ricsi felesége, Krisztina egy éve kezdett gyűjtésbe, amikor egy németországi klinikával felvéve a kapcsolatot kiderült, hogy tudnák fogadni Ricsit és speciális kezelésekkel javítanának az állapotán. Azóta azonban akárhányszor kérdezték a klinikát, hogy tudnának-e menni, ha összegyűlik a pénz, azt a választ kapták, hogy jelenleg nincs szabad hely az ifjú bajnok számára.

Krisztina egy éve gyűjt arra, hogy kómába esett férjét külföldi klinikán kezeljék Fotó: Parti Krisztina

Németország helyett Belgiumban kezelnék

Krisztina készült B tervvel arra az esetre, ha a német klinika mégsem tudná fogadni Ricsit. Egy kómásokról szóló dokumentumfilmben figyelt fel egy kóma-kutatócsoportra, akik nagy sikereket értek el.

– Mint az életben is, B opciót kell sokszor felállítanunk, így a megérzéseinkre hallgatva időközben mi is ezt tettük. Annak ellenére, hogy a kezdetekben nagyon biztosak voltunk abban, hogy ez a német klinika lesz a megmentőnk, tavasszal találtunk egy másik klinikát. Egy kómásokról szóló dokumentumfilmben nyilatkozott egy professzor, aki megalapította ezt a kutató csoportot és számos kutatást, tanulmányt végez a tudati agy működéséről. Így felkerestük és egy videóbeszélgetésben meghallgatott minket, átbeszéltük az egész történetet Ricsiről, nagyon sokat kérdezett és aztán felajánlotta a segítségüket – számolt be róla Krisztina, Ricsi felesége.

Ez a belga klinika jelenleg Európa legfejlettebb neurorehabilitációs központja. Bár magasabb árat tudtak mondani, mint a németek, itt 12 hétig kezelnék Ricsit, Krisztinával pedig meg tudtak egyezni egy olyan árban, ami belefér a 40 millió forintos gyűjtés keretébe.

Miután a németektől egy idő után csak azt a választ kaptuk, hogy "majd jeleznek ha lesz hely", így egyre biztosabb volt, hogy ez az opció marad

– írta a fiatal feleség.

Ha minden a terv szerint megy, január közepén már indulhatnak is Ricsiék. Krisztináék remélik, hogy a legjobb döntést hozták, mindenesetre a referenciák nagyon biztatóak, a család pedig nagyon bízik Ricsi erejében.

Az 1 éves Janka csak a kórházban találkozott eddig édesapjával Fotó: Facebook / Együtt Ricsi gyógyulásáért

„Apa! Indulhatunk!”

Szilágyi Ricsi nem csak bajnok navigátor és ralipilóta, de egyben férj és 2022 decembere óta már édesapa is. 1 éves kislányával, Jankával azonban még nem találkozhatott úgy, ahogyan azt eredetileg tervezték, hiszen Ricsi már éber kómában volt, mikor a kislány megszületett. Ennek ellenére Krisztina gyakran viszi Jankát édesapjához, a kislány pedig bújik Ricsihez és puszilgatja őt. Ricsi ilyenkor odatartja a fejét kislányához, amennyire tudja. A rehabilitáció egy új esélyt adna a családnak arra, hogy együtt legyenek, Ricsi pedig végre ténylegesen megismerhesse Jankát, a kislányát.

Nekünk a legfontosabb hogy Ricsit visszakapjuk, hogy tudjon fejlődni, hogy a lehető legjobbat tudják kihozni belőle. Valamint, hogy a kicsi Jankának legyen apukája, aki aktívan részt tud venni az életében. Ha kell, az egész világot bejárjuk, csak kapjuk Őt vissza…

– zárta gondolatait Krisztina, aki mindent megtesz éber kómában fekvő szerelméért és családjuk egységéért.