Gyermeke születésekor is kómában volt, máig nem tért magához Ricsi: "Napról napra nehezebb lelkileg"

A fiatal Parti Krisztina és Szilágyi Richárd sosem gondolták volna, hogy mesébe illő életük egy pillanat alatt válik pokollá. A szerelmesek 7 éve alkotnak egy párt és két éve házasok, már közös otthonukba is beköltözhettek. Kapcsolatukra a koronát tette fel, mikor tavaly áprilisban azt is megtudták, hogy gyermekük lesz, akinek a Janka nevet választották. Ekkor azonban nem várt tragédia következett be: a raliversenyző Ricsi szíve minden előzmény nélkül megállt egy májusi pályabejáráson, azóta pedig kómában fekszik.

Ricsi gyermekkora óta rajong a raliért Fotó: Parti Krisztina

„Igazi nagybetűs szerelem a miénk"

Ricsi életének kiskora óta fontos része a rali. Navigátor és pilóta is volt. A szíve épp a Dunakanyar Rally pályabejárásán állt le. Feleségét rendkívül megviselte az azóta eltelt időszak, de tudja: ki kell tartania.

Mindig is ilyen kapcsolatra vágytam, mindenben kiegészítjük egymást, igazi nagybetűs szerelem a miénk

– kezdte a Ripostnak Krisztina, Ricsi felesége, aki 2022 decembere óta édesanya is. Elmondta: a tragikus napon 1 perc alatt összeomlott számára minden.

– Nem tudtam felfogni, talán a mai napig nem is fogtam igazán ezt fel. Mindig azt mondtuk egymásnak Ricsivel, hogy együtt mindent megoldunk, és ebben a helyzetben most nekem kell benne ezt erősitenem, hogy ki kell tartania. Ez a legkevesebb, amit tehetek érte most – fogalmazott.

Gyermeke születése alatt is kómában volt

Ricsi mindössze egy hónappal azután esett kómába, hogy megtudták: Krisztina babát vár. Miután leállt a férfi szíve, a többszöri újraélesztés után napokig élet-halál között lebegett, ezt követően oxigénhiányos állapot lépett fel nála. A fiatal versenyző azóta is éber kómás állapotban van, így decemberben megszületett kisbabájukkal sem találkozhatott.

Nagyon nehezen viselem, hogy nincs velünk Ricsi, és talán napról napra egyre nehezebb lelkileg. Fáj, hogy nem élheti át velünk közösen a kislánya első nevetését, gagyogását

– sóhajtott fel Krisztina, aki várandóssága alatt is naponta bejárt szerelméhez a kórházba.

– Mindig hittem benne, ebben a helyzetben is hiszek benne. Tudom, hogy maximálisan azon van, hogy visszajöjjön közénk – tette hozzá az édesanya.

A fiatal pár élete mesébe illően indult, aztán egy májusi napon minden pokollá változott Fotó: Parti Krisztina

Összefogtak a ralisok is

Krisztina azóta felvette a kapcsolatot egy németországi klinikával, ahol a kiküldött orvosi leletek alapján fogadnák Ricsit, ugyanis biztató eredményeket értek el hasonló esetekben. A kezelés és a kiutazás azonban nem kevés pénzbe kerül: a családnak 40 millió forintra van szüksége, hogy Ricsi megfelelő kezelésben részesüljön. Az ország ralis közössége szerencsére összefogott és jótékonysági gyűjtést szerveztek.

Minden egyes kezdeményezést könnyes szemmel olvasok. Megható, hogy ennyi sok jó ember szeretne segíteni Ricsinek. Mindig mondjuk neki, ha valaki valamit kezdeményez a számára. Szerintem sose gondolta volna, hogy ennyi ember gondol rá

– mesélte meghatva Krisztina, aki nem is számított rá, ennyire összetartó a közösség.

A pénz fele már megvan, de...

A gyűjtés jelenleg körülbelül a felénél tart, még közel 21 millió forintra lenne szüksége a családnak.

– Az hogy mikor gyűlik össze, sok mindentől függ. Bízom benne, hogy minél hamarabb, ugyanis Németországban egy teljes átvizsgálás várna rá, ami alapján a kinti specialisták összeállítanának egy egyénre szabott terápiát a számára – árulta el a részleteket az ifjú feleség, aki bízik benne, hogy hamarosan összegyűlik a pénz és visszakaphatja élete szerelmét.

Újra ilyen boldog szeretne lenni Krisztina Ricsivel Fotó: Parti Krisztina

Ricsi jelenleg egy debreceni ápolási osztályon fekszik. Jó hír: állapota május óta sokat fejlődött. A környezetére reagál, három hét elteltével le tudták venni a lélegeztetőgépről, emellett az etetéssel is próbálkoznak nála, azonban kommunikációra sajnos még nem képes. Épp ezért lenne szükség az intenzív rehabilitációra és gyógytornára, hogy fizikálisan erősödhessen. Debrecenben azonban nem állnak rendelkezésre a megfelelő eszközök a kezeléshez, Magyarországon pedig nincs olyan intézmény, ami fogadni tudná Ricsit. Krisztina azonban nem adja fel: kitartóan bízik abban, hogy összegyűlik a pénz férje németországi kezelésére.

Ha most hallana azt mondanám neki, hogy tartson ki, és legyen még továbbra is nagyon erős, mert mindennél jobban szeretjük, és várjuk haza Jankával

– fejtette ki Krisztina.