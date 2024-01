Elképesztően kínos: élő adásban alázták meg a nagybeteg III. Károly királyt

Meglepő hírek érkeztek Amerikából. Miután lapunk is beszámolt róla, hogy III. Károly királynak a megnagyobbodott prosztatája miatt egy rutinműtétre kés alá kell feküdnie a héten, Amerika egyik legismertebb tévécsatornája súlyos hibát vétett a reggeli hírekben. A Today Show nevű adásban ugyanis miközben a kora reggeli híreket olvasták fel, a csatorna alsó részében olvasható szalagcímeknél az a mondat került be az élő adásba, hogy: Károly királynak egy sürgős "prostituált" műtéten kell átesnie. A bakit ráadásul egy amerikai sztár Kate Chastain is észrevette, és megosztotta az Instagram-oldalán.

Károly király állapotáról számoltak be hatalmas hibával a tévénél /Fotó: AFP

A színésznő éppen a reggeli híreket nézte, amikor kiszúrta, ahogy élőadásban alázták meg az uralkodót.

"Fogadok, hogy a mesterséges intelligencia felelős a Today Show feliratáért"

- írta vicceskedve a sztár a közösségi médiában megosztott képéhez. A megdöbbentő esetről a DailyMail számolt be, és mint írták, egyelőre nem tudni, hogy kiket vonnak felelősségre a súlyos baklövésért és milyen következményei lehetnek az incidensnek.

Az eset már csak azért is szomorú, mert bár rutinműtétről van szó, sokan féltik az uralkodót a beavatkozástól. Ráadásul a veje, Vilmos herceg felesége Katalin hercegnő is nemrég esett át egy komoly műtéten, ami után hetekig lábadozni fog és ezért lemondta a nyilvános szerepléseit. Károlynak az orvosai javaslatára szintén rengeteg megjelenését kellett töröltetnie a naptárából, hogy kellő ideig pihenhessen a prosztataműtétje után.