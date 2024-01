Rántotthús nutellával? Elképesztő ételkombinációkat szoktunk enni!

A hagyományos ízek kedvelőinek furcsának hangzik mikor sósat édessel esznek együtt. Mégis gyakran lehet találkozni vele, hogy egészen össze nem illő izeket párosítanak össze. A legtöbb ember számára ezek furcsának tűnnek, míg mások egyszerűen rajonganak ezekért az ételekért.

Sósat édessel, megoszlanak a vélemények. Vannak akik egyszerűen rajonganak az ízek kavalkádjáért Fotó: Pexels

Az egyik ilyen megosztó étel a túróstészta. Szinte kettészakad az ország: sósan vagy édesen kell- e enni? De "ahány ház, annyi szokás" - tartja a mondás, így akadnak olyanok is, akik egyszerre szalonnával és porcukorral meghintve eszik. A zsíroskenyér is általában lilahagymával vonult be a köztudatba. Mégis sokan szőlőt vagy más gyümölcsöt esznek hozzá.

Az sós és az édes egyszerre is nagyon megosztó tud lenni. Ennek egy ékes példája, mikor egy gyorsétteremben a szomszéd asztalnál épp a fagyijába mártogatta a sültkrumpliját. De bizonyos tájegységeken teljesen hétköznapi dolog befőtett enni a sült húshoz savanyúság helyett. Sokan ezt továbbfejlesztették és már a rántott húshoz, pörkölthöz és még a lasagnehoz is gyümölcsöt vagy lekvárt esznek. A másik sokak számára különös ételkomináció a vajkrémes kenyér mézzel. De akad olyan is, ami annyira népszerű lett, hogy több helyen már az éttermek étlapjára is felkerült. Ilyen például a nutellás pizza.

Sokan a vajkrémes kenyérre is gyümölcsöt tesznek Fotó: @Pexels

Gyerekkoromban sokat voltam a nagyszüleimnél vidéken. Számomra nagyon furcsa volt mikor papa zsíroskenyeret evett szőlővel és körtével. Sosem kostoltam meg.

-emlékszik vissza Zsuzsanna a gyerekkorára.

Olvasóink legkülönlegesebb ételkombinációról íme egy "fincsi" kis lista:

"húsleves savanyú dinnyével"

"bolognai spagetti tejföllel"

"bundáskenyér lekvárral"

"krumplistészta pacalpörkölttel"

"füstölt kolbász csoki habbal és dinnyével"

"tejbegríz lekvárral kenyérrel és kovászos uborkával"

"kelkáposzta főzelék ecetes cseresznyepaprikával"

"pacalpörkölt somlói galuskával"

"bundáskenyér porcukorral"

"sertés tepertő őszibarack lekvárral"

