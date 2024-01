Bekövetkezett, amitől mindenki tartott: a Telekom után a Vodafone is jelentősen megemeli havidíjait

A minap a Magyar Telekom arról számolt be, hogy 2024. március 1-től 15%-os áremelés várható a vállalt részéről, méghozzá „inflációkövető díjkorrekcióra” hivatkozva, most pedig konkurenciája, a Vodafone is hasonló bejelentést tett.

A Telekom után a Vodafone is emeli a díjait Fotó: Pixabay

A telekommunikációs vállalat honlapján tett közzé egy részletes tájékoztatást, melyből kiderül, hogy a bárki számára elérhető mobilos és otthoni szolgáltatásai mellett a nem nyilvános Flotta tarifákat használók is érintettek az emelésben – szúrta ki az Origo.

A nyilvánosan elérhető csomagok esetében a díjkorrekció mértéke legfeljebb 15,4%, míg a flottások esetében fix 22,01 százalék lesz, az áremelés 2024. március 1-től lép életbe.

A cég törthavi elszámolást alkalmaz majd, így akinek nem a kérdéses napon kezdődik az új számlázási ciklusa, annak február végéig időarányosan a jelenlegi díjat számlázza majd, március elsejétől fogva pedig szintén időarányosan az új díjat számolja; a kettő alapján áll majd össze az érintett számla – fogalja össze a lap.