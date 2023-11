Két hónapja kegyetlen kálváriát kell megélnie, visszaéltek a bizalmával és több mint 12 millió forintot csaltak ki tőle a közvetett szomszédai, mégis kedélyesen mosolygott Bodnár Gábor, amikor beszéltünk vele. A felekezet nélküli, "független" lelkész feladatának tekinti, hogy most a tanyáján "rendet tegyen" és visszaszerezze a pénzét - vagy legalább az igazság az ő oldalára álljon. Az 54 éves férfit videóhívásban értük el, hogy elmondja, milyen megpróbáltatások miatt döntött úgy, hogy a közösségi oldalán kér segítséget.

Tanyán akart új életet kezdeni Gábor atya és a 85 éves édesanyja, de a szomszédai megkeserítették az életüket / Fotó: Bodnár Gábor

Az atya november közepén osztotta meg a Facebook-oldalán, hogy édesanyjával másfél hónapja a füstös pesti létet a természetre cserélte. Egy kis felújítandó tanyára költöztek, ám a kétfős család életének új fejezetét már a legelején csalók keserítették meg.

- Hát, Kedveseim, az emberi kapzsiságnak, gátlástalanságnak és főleg lelketlenségnek oly mértékével kellett szembesülnöm a napokban, amivel még nem találkoztam egész eddigi életemben. Az egyik szomszédom kivívta a teljes bizalmam. S mivel - úgymond - szomszédom, el is fogadtam az ajánlatát, hogy ő végezze a házikó felújítását, amit november 10-ére ígért befejezni. Eleinte minden rendben ment, csak kicsit lassan haladt a munka, egy idő után már kezdtem aggódni, hogy hogyan fog ez 10-ére elkészülni, hiszen a hideg idők is közelednek, amit egy lakókocsiban már nagyon problémás átvészelni. De én még csak elviselem valahogy, azonban anyukámat már féltem, 85 éves lévén, a hideg elszenvedésétől. Egyik éjszaka már így is ízelítőt kaptunk a 8 fokban átélt didergős álmatlanságból, mert elment az áram, és leállt a ventillátoros hősugárzó - írta akkor posztjában Gábor. Az atyától 12 millió 850 ezret vettek el, ám a ház - a fürdőszoba és a háztető felújításán kívül - máig nem készült el.

Szmogos városból tanyára

Az atya évek óta ápolja demens édesanyját, Teri nénit. A 85 éves asszonnyal egy XII. kerületi panellakás hatodik emeletéről költöztek a Pest vármegyei Csemőre.

- Nekem régi, gyermekkori vágyam volt már, hogy egy kertes házban lakhassak. Itt meg az ember szabad. Magának megtermeli a zöldséget, mindent, ami kell. Minden van. Azért költöztünk ide, hogy egy mindentől független életet tudjak élni - kezdte el az atya a Borsnak.

Szeptemberben költöztek a fővárostól 1,5 órára fekvő telekre. Azt mondja, új szomszédjai vállalkoztak a vályogház felújítására. Eközben fokozatosan férkőztek a bizalmába.

Mondtam valamit, 'oh, intézzük!'. Kaptam kecsketejet, zöldséget, bármit. Adtak, szinte bármit kértem

- idézte fel a Borsnak Gábor. A férfiak vállalták, hogy beszerzik a felújításhoz szükséges anyagokat.

- Az aggregátor és az ablakok máig nem jöttek meg, azóta is ígérik. A szerencsénk, hogy legalább a fürdőszoba elkészült. Nem tudom, hogy kinek van még 12 millió forintos fürdőszobája, de én elmondhatom magamról - nevet Gábor, utalva arra, hogy egyedül a fürdőszoba készült el.

A felújítás nem ért véget, a fürdőszoba átalakítása után befejezték a munkát a csalók. / Fotó: Bodnár Gábor

Ekkor jött rá a csalásra

Az elejétől kezdve kérte az elszámolást, de az rendre elmaradt, a "milliók pedig peregtek".

"Egyikük szépen megcsinálta a fürdőszobát, de utána levonult, itt hagyott csapot papot " - mondja Gábor.

Megfenyegették

Gábor atya elmondta, a méregdrága ablakoknak múlt hét vége felé kellett volna megérkeznie, de "úgy fognak ideérni, mint a megrendelt aggregátor". Soha. Nemrég "felvonult nála" a két férfi családostul és fenyegetőzni kezdtek.

- Bírósággal fenyegetnek, mert nem fizettem ki nekik újabb 800 000 forintot - amit viszont örömmel várok - mondja az atya. "Persze, ebből nem lesz semmi, érthető okból. Legalábbis nem olyan formában, ahogyan ezt ők értették" - mondja az atya.

Van még remény?

Bodnár A. Gábor reméli, nem sokáig kell már a mínuszokat átvészelnie édesanyjával a fagyos lakókocsiban: nagyjából négy millió forintot kell még a házra és a telekre költenie, de a kapott kisebb-nagyobb adományok miatt már látja az alagút végét.

A helyi rendőrök a posztja kapcsán megkeresték, és azóta rendszeresen tájékoztatják róla, hogyan áll az ügye.

- Tettem feljelentést a rendőrségen. Gyorsított eljárásban megindították a nyomozást. Hál' istennek, látták a bejegyzés, és ezt jelezték a rendőrkapitányúrnak. Ezután hívtak be. A nyomozó még ma is hívott - mondja.