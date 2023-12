Újabb iskolai tragédia: meghalt egy tanár, miután előadták a betlehemi játékot a gyerekekkel

Megrázó hírek érkeztek egy londoni magániskola tanáráról. Az 52 éves oktató holttestére ugyanis a Bayswater-i St. Matthew's Templomban találtak rá kedd reggel, miután a férfi előző este a diákjaival együtt adta elő a betlehemi játékukat. Az áldozatra a kedd reggeli órákban találtak rá a templom munkatársai, a hétfő esti előadás alatt semmit nem vettek észre a diákok vagy a nézők, úgyhogy valószínűleg a produkció után lett csak rosszul a férfi. Idegenkezűség gyanúja nem merült fel az incidens kapcsán.

Egy betlehemi előadás után találtak rá holtan a tanárra /Fotó: Illusztráció/pexels

A szomorú incidensről a Metro magazin számolt be. A lapnak a gyülekezet lelkésze Will Coleridge tiszteletes számolt be a tragédiáról.

Sajnos egy nagyon fájdalmas eset történt hétfő este a templomunkban. Nem tudok sokat elmondani róla, de ami történt, az borzasztó. Távolról ismertem az elhunytat, most a haláleset miatt töröltük a többi előadást.

A magániskola, a Pembridge Hall - amelynek a tanára volt az áldozat - egy emberként búcsúzik szeretett kollégájától:

Mindannyiunkat mélységesen elszomorít, ami a közelmúltban történt. Iskolánk közösségének egy tagja elhunyt Az iskola nevében őszinte részvétünket fejezzük ki a családjának és a barátainak. Miközben közösen vészeljük át ezt a kihívásokkal teli időszakot, oda fogunk figyelni a diákjaink és tanáraink támogatására.

A lap arról egyelőre nem számolt be, hogy mi okozta a tanár halálát.