Rettenetes: -40 fokot mértek ebben a városban

Bátran kijelenthető, hogy minden magyar ember örülhet annak, hogy nem a világ leghidegebb városában él. Ugyanis a kelet-szibériai Jakutszk városában nemcsak hogy -40 fokot mértek az elmúlt napokban, de más is nagy gondokat okoz az ott élőknek.

A városban a radiátorok nem működnek, a hideg pedig a vízellátást is veszélyezteti Fotó: Illusztráció/pexels

Az orosz város lakosainak a száma 355 443, azaz nagyjából akkora, mint Debrecen és Szeged városának lélekszáma együtt. A különbség csak annyi, hogy a Jakutszkban élők egész évben kénytelenek vastag ruhában járni, mivel a hőmérséklet messze fagypont alatt marad. A hőmérő higanyszála év elején -62,7 fokot mutatott, de a -40 fokos értékek mindennaposnak számítanak ebben a térségben, a kemény tél pedig csak ez után fog következni...

Azonban az orosz város lakosainak nemcsak a mínuszokkal kell megküzdeniük. Ugyanis a hideg miatt befagytak a csövek, emiatt pedig a radiátorok nem fűtenek, így a Jakutszkban sokan azzal indítják a napot, hogy tűzifát hoznak, hogy fűteni tudjanak.

Ha ez még mind nem lenne elég... A hideg ugyanis most már a háztartások vízellátását is komoly kihívás elé állította, így az embereknek a konyhában megolvasztott, fagyott jégtömböket kell felmelegíteniük, hogy vízhez jussanak. A házakat úgy építették, hogy ellenálljanak a zord körülményeknek, és a lehető legtöbb hőt bent tartsák. A városban annyira hideg van, hogy akik kilépnek az utcára azoknak szinte azonnal jégcsapok nőnek a szemöldökükön és a szempilláikon, sőt sokan arról számolnak be, hogy a rendkívüli hideg miatt csípő érzést tapasztalnak az arcukon, az ujjaikon és a lábujjaikon is.

Sokan azt hihetnék, hogy a pokoli időjárási körülmények miatt a diákoknak nem kell iskolába járniuk, azonban ez közel sincs így. Az oktatási intézményekben csak akkor rendelnek el rendkívüli szünetet, ha a hőmérséklet -55 fok alá süllyed. A családfők közül sokan eközben hagyományos jeges horgászatra indulnak, ahol mélyen a jég alatt próbálnak ennivalót találni és azt hazavinni a családjuknak - számol be róla a Mirror.