Ő volt a meccsek ikonikus hangja: 24 év után visszavonul a legendás sportkommentátor

Ha mi, magyarok a sportra és a meccsekre gondolunk, akaratlanul is meghalljuk a fejünkben Hajdú B. István hangját, akiről túlzás nélkül lehet azt mondani, hogy Magyarország első számú sportriportere és kommentátora. Milyen sok aranyköpés, mennyi kedves élmény köthető hozzá! Nos, ahogy nekünk, magyaroknak megvan a kedvencünk, úgy természetesen az angoloknak is van, ők azonban most nagyon szomorúak.

Míg ugyanis Hajdú B. ereje teljében van, és reméljük, hatalmas sikerektől lesz rekedt jövő nyáron az EB-n, addig az angolok kedvenc rugby-kommentátora, a 24 éve a szakmában dolgozó Phil Clarke visszavonul. Édesapja maga is hatalmas játékos volt, Phil is kipróbálta magát a pályán, a vilgáhírnevet azonban kommentátori pozíciója hozta meg. A Sky Sport legendás hangja lett az évtizedek alatt, és szurkolók pedig összetörtek. Nem tudják ugyanis elképzelni, milyen lesz meccset nézni az ő hangja nélkül - írja a The Sun.