Másodfokú riasztást adott ki erre a vármegyére a meteorológiai szolgálat

A meteorológiai szolgálat honlapján közzétett figyelmeztető előrejelzés szerint délnyugat felől csapadékzóna érkezik, kezdetben esővel, majd a Dunántúli-középhegység térségében, főleg a Bakonyban nagyobb mennyiségű, 1-3 milliméter ónos eső is eshet. Tartós, többórás ónos eső veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adtak ki Veszprém vármegye területére. Este a Duna-kanyar, a budai hegyek, Nógrád, illetve Mátra térségében lehet számítani átmeneti ónos esőre - tették hozzá.

Fotó: Pexels



Az előrejelzés szerint estétől nyugat felől a csapadék halmazállapota egyre inkább havazásra vált, tartós havazás kezdődik a Dunántúlon. Szerda estig a legtöbb hó várhatóan a Bakony-Mecsek vonalában hullhat, síkvidéken 5-15 centiméter, de a Somogyi-dombság és a Dunántúli-középhegység - kiemelten a Bakony - területén 20-30 centiméter vastag hóréteg is kialakulhat.

Szerda este a középső országrészben - beleértve a főváros térségét is - kell havazásra számítani, a magasabban fekvő részeken több mint tíz centiméteres hóréteg is összegyűlhet - írták.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság korábban az MTI-hez eljuttatott közleményében azt kérte: indulás előtt mindenki tájékozódjon az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról és az aktuális útviszonyokról.

Arra is figyelmeztettek, hogy mindenki csak megfelelő műszaki állapotú, a téli időjárási körülményekre felkészített gépkocsival keljen útra. Azt kérték, ha valaki bajba jutott autóst, gyalogost lát, hívja a 112-es segélyhívó számot vagy használja a katasztrófavédelem mobiltelefonokra ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását, a VÉSZ-t.