Nyilvános megszégyenülés: rémálommá vált a romantikus lánykérés

Nincs is annál kellemetlenebb érzés, mint amikor életünk szerelme visszautasítja a házassági ajánlatunkat... Talán csak az, ha ezt a bizonyos elutasítást több tucatnyian látják, majd később emberek milliói tekinthetik meg az interneten. Pontosan ez történt egy olasz TikTok-videóssal is – akit csak Valerio néven ismernek –. aki a közelmúltban Rómában kérte meg a kedvese kezét: az esetről, majd a későbbi elutasításról készült videó az említett oldalra is felkerült.

Képünk illusztráció / Fotó: Unsplash.com

A 14 milliós megtekintéssel rendelkező felvételen az látható, amint Valerio a partnerével táncol a római Via Condottin, miközben egy helyi tenor szerenádot ad. A férfi ezután letérdel a földre, majd előveszi az eljegyzési gyűrűt, mialatt a bámészkodók tömege tapsolni és éljenezni kezd. Az események ekkor egy váratlan fordulatot vesznek, ugyanis Valerio barátnője kérlelni kezdi a férfit, hogy álljon fel.

De akkor most igen, vagy nem?

– teszi fel a kérdést Valerio, és amire a nő röviden és tömören annyit válaszol: nem.

A történtek után sok ember szánakozott a kikosarazott Rómeón, ám ugyanennyien akadtak, akik élesen bírálták azért, mert nyilvánosan kerített sort a lánykérésre: szerintük emiatt egyenesen megérdemelte a visszautasítást.

Csodálom az őszinteségét és a bátorságát ahhoz, hogy nemet mondjon, mialatt egy egész tömeg gyakorol rá nyomást azért, hogy igent feleljen! Ez zsarolás, és ő nem dőlt be neki

– jelentette ki az egyik kommentelő, a Unilad beszámolója szerint.