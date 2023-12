Lánykérés, világsztárok és magyar siker: íme a budapesti csoda felejthetetlen emlékei

A budapesti atlétikai világbajnokság világsikert és rekordokat hozott Magyarországnak: 404 ezer eladott belépő, tömött lelátók előtt zajló versenyek, 200 ezer látogató a szurkolói zónában, 2100 versenyzővel pedig az atlétikai vb-k történetének legtöbb atlétája. A kilenc nap alatt rengeteg izgalom történt, lapunk most összeszedte az öt legjelentősebb történést.

Halász Bence augusztus 20-án szerzett csodálatos bronzérmet Magyarországnak Fotó: CSUDAI SÁNDOR - ORIGO

1. Halász Bence bronzérme és az országos csúcsok

A vébé előtt a legtöbben azt jósolták, hogy egyedül a kalapácsvetésben induló Halász Bencének lesz reális esélye az éremszerzésre. A 26 éves sportoló pedig nem roppant össze az elvárásoktól, augusztus 20-án, a nemzeti ünnepnapon 80,82 méteres dobásával a harmadik helyen végzett, ezzel megszerezte Magyarország egyetlen érmét. Krizsán Xénia egy karnyújtásnyira volt a szenzációtól, a sportolónő hétpróbán lett negyedik. Továbbá öt országos csúcs is született, Molnár Attila 400 méteren a saját magyar csúcsát javította 44.84 másodpercre, továbbá faragott az eddigi legjobb hazai eredményen a 4x400 méteres vegyes váltó (3:14.08 p), a 4x400-as női váltó (3:27.79 p), a 4x400 méteres férfi váltóban (3:02.65 p) és a 4x100-as női staféta (43.38 mp).

2. Hollandia dupladrámája

Hollandia már az első napon is közel állt ahhoz, hogy aranyérmet szerezhessen. A kétszeres olimpiai bajnok Sifan Hassan a női 10000 méteres síkfutás döntőjében az élről kezdhette meg az utolsó hajrát, ám 20 méterrel a vége előtt elesett, aminek következtében még a dobogóról is lemaradt. Ám a drámának még közel sem volt vége, aznap este egészen hihetetlen módon, de megint egy holland sportoló dobta el a győzelmét. A 4x400 méteres mix váltó fináléjában Femke Bol haladt az élen, ám előnye rohamtempóban fogyni kezdett, az utolsó métereken pedig elesett a holland klasszis, aki hiába lett harmadik, miután kiejtette a botot a kezéből, ezért diszkvalifikálták a csapatát.

3. Lyles tarolt, majd botrányt csinált

A világbajnok egyik legnagyobb sztárjának az amerikai sprinter, Noah Lyles számított. A kiváló rövidtávfutó hozta az elvárásokat, a 100 és a 200 méteres férfi síkfutást is behúzta. A 26 éves sportoló azonban egy beszólással tette egészen felejthetetlennél budapesti ittlétét. Az egyik sajtótájékoztatón Lyles ugyanis azon akadt ki, hogy az Egyesült Államokban az NBA-győztesek mellé is a világbajnok jelzőt teszik. „Tudod, mi fáj nekem a legjobban? Néznem az NBA-döntőt, és a győztesnél azt írják ki, hogy világbajnok. Minek a világbajnoka? Az Egyesült Államoké?” - tette fel a szarkasztikus kérdést Noah Lyles, akit ezután több NBA-sztár (Kevin Durant, Bam Adebayo, Draymond Green) is melegebb éghajlatra küldött.

4. Tamberi „felrobbantotta” a Nemzeti Atlétikai Központot

Az amerikai futóval ellentétben Gianmarco Tamberi minden balhéból kimaradt és nagyszerű teljesítménnyel szerezte meg az első helyet a magasugrásban, ezzel az utolsó hiányzó aranyát is bezsebelte. Tamberi emellett a Nemzeti Atlétikai Központban is nagyszerű hangulatot kreált, már a bemutatáskor lenyomott egy dobszólót, minden egyes ugrásba bevonta a közönséget, a győzelme után pedig a lelátón ölelkezett és még az akadályfutáshoz használt vizesárokban is megmártózott.

5. Lánykérés a célban

A 35 kilométeres gyaloglást egy nem várt esemény tette emlékezetessé. Az egyéni csúccsal 19. helyen végző Dominik Černý gondolt egy merészet, és a célba érése után bevárta a versenyen szintén elinduló barátnőjét, Hana Burzalovát. Miután párja is teljesítette a versenyt, a 25 éves szlovák atléta megkérte a kezét, a 22 éves gyalogló pedig igent mondott neki. A lelátó óriási tapssal jutalmazta a történeteket, Černý szerint a helyszín és az alkalom is tökéletes volt az eljegyzésre.