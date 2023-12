„Bejelentés: háromszázmilliárd forint uniós forrás érkezett Magyarországra” – írta közösségi oldalára feltöltött bejegyzésében Varga Mihály. A pénzügyminiszter jelezte: Magyarország módosított helyreállítási tervét december 8-án elfogadták az uniós pénzügyminiszterek, így elhárult az akadály a hazánknak járó források folyósítása elől. A RePowerEU forrásaiból 779,5 millió eurót, azaz közel háromsázmilliárd forintot utaltak hazánknak a mai napon.

A tárcavezető nemrégiben arról is beszélt, hogy a helyreállítási terv az 5,8 milliárd eurós vissza nem térítendő támogatáson felül hivatalosan is kiegészült egy 3,9 milliárd eurós hitelrésszel, valamint egy 0,7 milliárd eurós, szintén vissza nem térítendő kerettel a REPowerEU tervből. Emlékeztetett, a REPowerEU támogatáson felül a magyar kormány a hitelrészből is döntően olyan beruházásokhoz, fejlesztésekhez fog hozzájárulni, amelyek a zöldátállást segítik. A pénzügyminiszter kiemelte, hogy Magyarország mindig is fontosnak tartotta a zöldátállást. A teljes program 67,1 százaléka ezért ezt a területet célozza - számolt be a Magyar Nemzet.

Varga Mihály december 8-án a döntést követően reményét fejezte ki, hogy hamarosan felszabadulnak a kohéziós és a helyreállítási források is, hiszen Magyarország minden feltételt teljesített, így minél előbb hozzájuthat azokhoz az összegekhez, amelyek járnak neki.