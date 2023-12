Döbbenetes átalakulás: így nézett ki a férfi, mielőtt szörnyeteggé változtatta magát

Van, aki már az első mintát is megbánja, míg másnak valóságos életforma lesz, hogy újabb és újabb tetoválásokkal díszítse – vagy csúfítsa el – a testét. Sokan beleszaladnak egy-egy rettentő rossz döntésbe, míg mások meg vannak róla győződve, hogy extrém megjelenéssel lesz teljes az életük – és különösebben az sem zavarja őket, ha emiatt az emberek szörnyetegnek bélyegzik, bűnözőnek gondolják, esetleg félve kerülik ki az utcán. Alighanem ez utóbbi csoportba tartozik az a brit férfi is, akit a szigetország egyik legjobban teletetovált férfijaként tartanak számon.

A Birminghamben élő Matthew Whelant legtöbben a King Of Inkland, azaz Tintaföld Királya néven ismerik, nem véletlenül, ugyanis teste 90 százalékát borítják az extrém minták. A férfi olyannyira megszállottja a tetoválásoknak és a testmódosításoknak, hogy 2008-ban hivatalosan is felvette a King Of Inkland King Body Art The Extreme Ink-ite nevet, azaz a papírjaiban is ezen a néven szerepel. 2013-ban egyébként erre a névre nem voltak hajlandóak neki a hatóságok útlevelet kiállítani, de aztán 2014-ben – egy sor pereskedés után és némi kompromisszummal – megkapta az új iratokat az áhított névvel.

Világrekorder lett a tetovált férfi bőre

Az extrém megjelenésű férfi 2016-ban egy világrekord tulajdonosa is lett: egyszerre ugyanis az ő bőrén dolgozott a legtöbb tetováló – szám szerint 36!

Matthew Whelan korábban Insta-oldalán azt is felfedte, hogy nézett ki a "nagy átalakulás" előtt. A következő fotó valamikor 1998-99 táján készült róla, és legyünk őszinték: valóban nehezen ismerni rá!