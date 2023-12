"DNS-tesztet vettem a családomnak karácsonyra, ennél nagyobb hibát nem is követhettem volna el"

Hogy a utóbbi időben mennyit fejlődött a technológia, jól mutatja, hogy míg korábban csak a filmekben találkozhattunk DNS-tesztekkel, addig mára olyannyira elterjedt és könnyen hozzáférhető lett, hogy akár saját magunknak vagy a családunknak is vehetünk egy-egy vizsgálatot. Az persze, hogy mindez mennyire jó ötlet, már más kérdés, ugyanis egyre több olyan történt lát napvilágot, amely arról szól, hogy egy ilyen, ártatlannak tűnő, jó mókának látszó tesztelés valamilyen rég eltemetett családi titkot hoz a felszínre. Erről számolt be az a Reddit-felhasználó is, aki bevallotta: már megbánta, hogy DNS-teszt került a fa alá.

DNS-teszt lapult az egyik karácsonyi csomagban Fotó: Pexels

Rossz ötlet volt a DNS-teszt

– Év közben le voltak értékelve a családfakutató DNS-tesztek. Gondoltam, jó ajándékötlet lenne, így vettem mind a hatunknak egyet karácsonyra. Nálunk tradíció, hogy a család szenteste összegyűlik, hogy átadjuk egymásnak az ajándékokat. Amikor kinyitották az enyémet, anyu kiborult – kezdte történetét a nő, folytatva: az anyjuk mindenáron mg akarta őket győzni, hogy ne használják, mert veszélyes kemikáliák vannak benne, majd az apjukkal együtt átviharoztak egy másik szobába, magukra hagyva a testvéreket.

A szüleink egy órája fent vitatkoznak az emeleten, mi, testvérek pedig azt próbáljuk kitalálni, melyikőnk született más apától. Még nem döntöttük el, hogy használjuk-e a tesztet, vagy sem. Nem számít az eredmény, mindig szeretni fogjuk egymást és a szüleinket is

– zárta sorait a nő.