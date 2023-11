"Csináltattam egy DNS-tesztet, ami tönkretette az életemet"

Az utóbbi időben egyre népszerűbbé válnak a különböző DNS-tesztek, melyekkel a családfánkat, az őseinket ismerhetjük meg behatóbban. Azonban a tesztek elterjedése óhatatlanul magával hozta, hogy egyre több olyan történet lát napvilágot, mely valamilyen családi titok felszínre kerüléséről szól. Nos, valami ilyesmit élt át az a nő is, aki a Redditen számolt be saját – nem túl kellemes – tapasztalatáról.

Nem jól sült el a DNS-teszt Fotó: Pixabay

A 23 éves, csaposként dolgozó amerikai nő az egyik vendégétől hallott először a családi DNS-tesztekről. Végül úgy döntött, beáldozza azt a 100 dollárt, amibe a szolgáltatás kerül, hátha megtudhat valami érdekeset a szeretteiről. Az eredmény azonban nem csak sokkolta, de alapjaiban rengette meg a világát. Amikor ugyanis nyolc héttel később megkapta a DNS-éből kiolvasott adatokat, egyáltalán nem azt látta, amit szerette volna. A vizsgálat szerint ugyanis nem az a férfi volt az apja, akit ő eddig annak hitt. Egy másik családnév szerepelt ott, ami valahonnan ismerős volt számára, ám ekkor még nem tudta hová tenni – számolt be a történetről a Daily Mail Australia.

Először természetesen az édesanyjánál kérdezett rá, aki bevallotta: az "apjával" egyszer valóban összevesztek, külön is váltak, és ekkor volt egy egyéjszakás kalandja, azonban hamarosan kibékültek, ő pedig nem is gondolt arra a rövidke afférra, arra pedig pláne nem, hogy pont akkor esett teherbe. Pedig így történt. Az igazi sokk azonban akkor érte a fiatal nőt, amikor beazonosította végül, ki is lehetett a biológiai apja. Rájött ugyanis, hogy honnan ismerős neki a név, amit a DNS-teszten látott. Apja egyik barátját hívták így, aki pár évvel korábban hunyt el – a névre pedig onnan emlékszik, amikor a szülei elmentek a férfi temetésére.

Onnantól lejtőre kerültem. Túl nehéz volt mindezt feldolgozni. Műszak közben leléptem, majd ott is hagytam a munkámat. Noha abban a pillanatban tudtam, hogy nem volt bölcs döntés, úgy éreztem, valami rám nehezedik

– idézte fel a nő z ezt követő időszakot, hozzátéve: többször eljátszott azóta azzal a gondolattal, hogy vajon milyen élete lett volna, ha a biológiai apjával nő fel.

Azt is elárulta: még most sem épült fel teljesen azokból a sebekből, amit az igazság okozott számára.

– Annyira szeretném, hogy más véget érjen ez a történet. Semmi sem pótolhatja azt az űrt, amit az okoz, hogy nem találkozhattam azzal az emberrel, aki létrehozott.