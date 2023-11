Ingyenes trükközés, amivel te is rengeteget spórolhatsz a fűtésszámlán

A hidegebb időjárás beköszöntével sokan már be is kapcsolták a fűtést az otthonukban, míg mások az utolsó pillanatig kitartanak. Sokan keresik annak a módját, hogy pénzt takarítsanak meg a tél közeledtével. Egy meglehetősen takarékos életmódot folytató anyuka most kitalált egy okos trükköt, amely garantálja, hogy a meleg nem szökik ki otthonunkból, így sokat megspórolhatunk a fűtésszámlán!

A hidegebb időjárás beköszöntével sokan már be is kapcsolták a fűtést az otthonukban Fotó: Horváth Balázs

Leggyakrabban a radiátorok az ablakok alatt vannak, és ha hosszú függönnyel takarjuk el azokat, akkor a hő nagyon könnyen kiáramlik az otthonunkból. Az édesanya most egy TikTok-videóban két bambuszbotot használt, hogy megakadályozza ezt, de a bambuszok igazából bármilyen bottal vagy rúddal helyettesíthetőek.

A lényeg, hogy az egyik botot a függöny alja mögé, a másikat pedig elé helyezte, majd a botok végét összekötötte. Ezután elkezdte feltekerni a függönyöket, megrövidítve azok hosszát, hogy könnyen ráfeküdhessenek az ablakpárkányra.

Ettől a radiátor a hőt egyenes a szobába nyomja majd, nem pedig az ablakra, ahonnan könnyen távozik. Becslések szerint ugyanis a háztartási hő 25 százaléka tud elveszni így a nyílászárókon keresztül - írja a Mirror.