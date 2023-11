Elhunyt férje emlékére gyújtott gyertyát az özvegy, tragédiába fulladt a mindenszentek Káposztásmegyeren

Korábban is lángolt már lakás Káposztásmegyeren

Még 2021. januárjában is tűz ütött ki az egyik este Káposztásmegyeren. A lángok a Hajló utca 7. szám alatti négyemeletes lakóház egy második emeleti lakásában csaptak fel, az ingatlan teljesen kiégett. A tűzoltók és a mentők is nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Végül sikerült megfékezni a tüzet, annak nyomai azonban a felsőbb lakások falain is látszanak. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint ketten sérültek meg.