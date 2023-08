"Azóta ha szirénát hallok, összerezzenek" – egy lakástűz mindent elvett Zoltántól és három gyermekétől

Elképesztő tragédia történt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Felsőzsolcán. A Hunyadi János utcában egy 3 gyermekét egyedül nevelő édesapa háza gyulladt ki. A miskolci hivatásos tűzoltók azonnal a helyszínre érkeztek és megkezdték az oltást. A nagy erőfeszítés ellenére az ingatlan teljesen lakhatatlanná vált, így mindene oda lett a családnak.

Zoltán és gyermekei mindent elveszítettek a háztűzben Fotó: Bors

A 32 éves Lakatos Zoltán és 3 gyermeke mindent elveszített a július 11-én történt háztűzben. A család azóta is sokkos állapotban van az őket ért trauma miatt. Legidősebb fia 13 éves, a kisebb 11, lánya pedig csupán 9. Az édesapa korábban egy félig vak fiatalembert is befogadott magukhoz. Elmondása szerint ezt a jó Isten is így akarta, hiszen ő volt az, aki az egész családot megmentette azon a végzetes éjszakán.

– Hajnali egy órakor értem haza a munkából, a gyerekek már ágyban voltak. Egyszer csak ez az általam befogadott fiatalember jelent meg a konyhában, mert füst szagot érzett. Körbenéztem, hogy honnan jön a szag. Bár két éve cseréltettem le az összes elektromos vezetéket a házban, kiderült, hogy az elektromos vízmelegítő csap égett. Elmentem, hogy hozzak vizet, hogy eloltsam, de mire visszaértem már méteres lángok csaptak fel – mesélte el a Ripostnak Zoltán.

Az édesapa első gondolata az volt, hogy nehogy baja essen a családjának, ezért azonnal a gyerekeihez rohant, felébresztette őket és kiküldte őket a házból.

Megérkeztek a tűzoltók, 4 rohammentővel együtt. Képtelenség szavakba önteni, hogy mit éltünk át, miközben néztük, ahogy lángolt az otthonunk

– részletezte.

A családot a kórházba szállították, ahol megvizsgálták őket.

Az orvos megkérdezte, hogy érzek-e magamban öngyilkossági hajlamot a történtek miatt. Őszintén elmondtam neki, hogy ha egyedül lennék, akkor lehet, de így, hogy van 3 gyerekem, nem. Nem hagyhatom őket cserben, szükségük van rám, ők tartják bennem a lelket

– mondta el őszintén az édesapa.

A házuk lakhatatlan állapotban van Fotó: Bors

A félig vak fiatalembert hónapokkal ezelőtt fogadta be otthonába Zoltán, ugyanis a férfinek meghaltak a szülei és az a szóbeszéd járta a faluban, hogy egyedül képtelen lesz eltartani magát.

– Mindenki csak arról beszélt, hogy szegény télen meg fog fagyni, hiszen vak és fát sem tud vágni, hogy befűtsön. Segíteni viszont senki sem segített. Én elmentem érte autóval és mondtam, hogy pakoljon össze, mert hozzánk költözik. Így lett ő a negyedik gyerekem. Ha ő nem lett volna, lehet ezt most nem tudnám elmesélni, mert bent égtünk volna – folytatta.

A családot nagyon megviselték a történtek. Zoltán már az iskolapszichológust is felkereste, aki szeptembertől foglalkozni fog a gyerekekkel.

A kisebbik fiam autista. A történtek után napokig nem aludt, mert félt. Tegnap például volt egy hirtelen jött vihar, mindegyik gyerek odabújt hozzám az egyszemélyes ágyba. Bevallom, a történtek óta, ha szirénát hallok én magam is összerezzenek

– vallotta be Zoltán.

A gyerekek azóta is félnek Fotó: Bors

A családapa nem akart segítséget kérni, de rá kellett jönnie, hogy egyedül képtelen megoldani a kialakult helyzetet.

– Én mindig az vagyok, aki másokon segít. Nehéz volt elfogadnom, hogy most én szorulok rá a segítségre. Ildikó volt az, aki azonnal segített és gyűjtést is indított nekünk. Közeleg az iskola, a gyerekeknek mindenük odaégett, ünneplőt kell nekik vennek, írószereket, táskákat ésatöbbi – sorolta.

A felsőzsolcai polgármesteri hivatal nagyon segítőkész volt, 3 hónapra lakhatást biztosított a családnak, amiből az első hónapot ki is fizetik nekik. A gyerekeknek pedig a Vöröskereszt és a Máltai Szeretetszolgálat adományozott ruhákat.

Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki segített és ezúton is szeretném megköszönni! Ígérem egyszer meghálálom.

– mondta.