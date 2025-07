Rendkívüli menetrendváltozást jelentett be a BKK

Itt augusztus 5. és 11. között 10-től 18 óráig, illetve augusztus 12-én 6-tól 12 óráig lehet megvásárolni a fővárosi utazáshoz szükséges papíralapú jegyeket, bérleteket, a Budapest-kártyát, illetve a webshopban vásárolt Budapest Kártya-vouchert is be lehet váltani. A társaság a papíralapú termékek mellett javasolja az elektronikusan elérhető jegyeket: a BudapestGO applikációban a jegyvásárlás mellett a fesztiválozók könnyen megtervezhetik budapesti utazásaikat. Az alkalmazás minden funkciója elérhető angol nyelven is - áll a közleményben.