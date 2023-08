Lakástűz pusztított Felsőzsolcán: fedél nélkül három gyermekét is elveszítheti Zoltán

Ahogy arról már korábban hírt adtunk, kigyulladt egy családi ház a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Felsőzsolcán. A lángok lakhatatlanná tették az épületet, amelyben egy apuka egyedül nevelte három gyermekét. Ideiglenesen a polgármesteri hivatal biztosít lakhatást.

Zoltán egyedül neveli három gyermekét. Egy hónappal ezelőtt egy tűzben mindenük odalett Fotó: Bors

A július 11-én keletkezett tűzben Lakatos Zoltán és három gyermeke szinte mindent elveszített. Az őket ért trauma miatt azóta is sokkos állapotban vannak. A 32 éves édesapa korábban egy félig vak fiatalembert is befogadott. Ahogy ő fogalmazott: a jó Isten is így akarta, hiszen végül neki volt köszönhető, hogy a család megmenekült azon a végzetes éjszakán.

– Hajnali egy órakor értem haza a munkából, a gyerekek már ágyban voltak. Egyszer csak ez az általam befogadott fiatalember jelent meg a szobában, mert füst szagot érzett. Körbenéztem, hogy honnan jön a szag... kiderült, hogy az elektromos vízmelegítő csap égett. Elmentem, hogy hozzak vizet, de mire visszaértem már méteres lángok csaptak fel – idézte fel a Ripostnak Zoltán, aki arról is beszélt, hogy elsőként a családját akarta menteni, ezért felébresztette a gyermekeit, hogy hagyják el a hazát.

A családot teljesen lesújtották a történtek, az apa eleinte nem akart segítséget kérni, de hamar rá kellett jönnie, hogy egyedül képtelen megoldani a kialakult helyzetet.

Ha nem talál lakást, elveszítheti a gyerekeket Fotó: Bors

Én mindig az vagyok, aki másokon segít. Nehéz volt elfogadnom, hogy most én szorulok rá a segítségre. Ildikó volt az, aki azonnal segített és gyűjtést is indított nekünk

– árulta el Zoltán, hozzátéve: azóta, hogy története nyilvánosságra került, a családnak nagyon sokan segítettek.

– Volt egy hölgy, aki azt mondta szívesen bevásárolna a gyerekeknek tanszereket. De például hűtőt is kaptunk, mivel a tűzben az összes elektronikai eszközünk tönkrement – árulta el az apuka.

Ripost azt is megtudta, hogy a váratlan segítség megindította az apát.

Számomra ez a háztűz nem egy büntetés volt, hanem egy égi jel. Megerősített az Istenben vetett hitemben.

– fogalmazott ki a férfi, aki albérletet keres, mert jelenleg a felsőzsolcai polgármesteri hivatal által biztosított lakásban vannak, ahol hosszútávon nem maradhatnak.

Nagyon fontos, hogy albérletet találjak, ugyanis, ha nem tudok lakhatást biztosítani, elveszíthetem a gyerekeimet

– mondta kétségbeesetten a háromgyerekes édesapa.