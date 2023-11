Szentkirályi Alexandra is letesztelte: kiváló minőségű az idei csokimikulás

A kormány hamarosan újabb szigorításról dönt a vásárlók biztonsága érdekében - árulta el a Ripostnak Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a fogyasztóvédelem laboratóriumában, ahol egy csokimikulást tesztelt. A fogyasztóvédelem ebben a szezonban eddig sok ezer élelmiszer-vizsgálatot végzett el csak a fővárosban.

Ahogy közeledünk az ünnepekhez, egyre nagyobb a tömeg is a boltokban, a vásárlók számára pedig egyáltalán nem mindegy, hogy milyen minőségű és árú csokoládét vesznek a gyerekeknek.

– Budapesten közel 24 ezer olyan kiskereskedelmi egység található, amelyeket annak érdekében ellenőrizhet a fogyasztóvédelem, hogy kiszűrje azokat a termékeket, amelyek egészségügyi kockázatot rejthetnek, anyagi kárt, esetleg minőségbeli csalódást okozhatnak a vásárlóknak – magyarázza dr. Sára Botond.

Fotó: Ripost

– Az egyik legfontosabb feladat most, hogy megfelelő minőséget és tájékoztatást nyújtsanak a termékeken lévő címkék, hogy a vásárlók ne érezzék azt: át lettek verve – jelentette ki a főispán, aki Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Kupecki Nóra helyettes államtitkár társaságában maga is részt vett az ellenőrzésen. A Corvin Plazában lévő Prima élelmiszerboltban szúrópróba-szerűen kiválasztott csokimikulást a fogyasztóvédelem laboratóriumába vitték, ahol a terméket ledarálták és vizsgálatnak vetették alá a szakemberek.

– Ilyenkor történik meg a zsírkioldás, a zsírtartalom és a kakaóvajtól eltérő, idegen zsírok mennyiségének a meghatározása. Ezeket az értékeket aztán összevetjük a gyártó által feltüntetett, címkén szereplő adatokkal is – avatott be a részletekbe Pongor Gáborné Virág, az Igazságügyi Minisztérium Fogyasztóvédelmi Piacfelügyeleti főosztály laboratóriumvezetője.

Fotó: Ripost

Kiváló minőségűek a csokimikulások

A hatóság egyébként eddig nem talált szabályellenes terméket, így mindenki nyugodt szívvel válogathat a polcokról. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő arra is kitért, hogy az ünnepi csokoládék mellett, a kötelező akcióban részt vevő termékeket is folyamatosan vizsgálják. Mint ismert, a magyar szabályok az európai uniós elvárásoknál is szigorúbbak. Amennyiben egy termék nem felel meg az elvárásoknak, korrekcióra utasíthatják annak gyártóját, de bevonhatják magát a terméket, a pénzbírságról nem is beszélve. Miután a kormány komoly figyelmet fordít a fogyasztóvédelemre és a vásárlói biztonságra, hamarosan dönt egy újabb szigorító javaslatról, amely a fogyasztóvédelmi bírság mértékét emeli majd meg.