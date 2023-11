Méretes medvemancsot fotóztak le hazánkban, kolosszális medve kószál Nógrádban

Mint arról lapunk már többször is beszámolt, a nemzeti parkok többször is leszögezték, hogy tavaly október óta a barnamedvék bizony visszaköltöztek Magyarországra. Egyik példányuk már át is telelt nálunk, a Bükkben élő Mihály mackó pedig azóta nevet is kapott, ahogyan "kollégája", a szintén nálunk élő Gellért medve is.

Mihály és Gellért már tartósan letelepedett, Nógrádban pedig az utóbbi időkben szaporodtak meg a medveészlelések - Fotó: Pexels (illusztráció)

Az állatokról már videók is készültek, és mára már három megyében és több tucat településen is megjelentek, az észlelések ugyan szakaszosak, de folyamatosak. A szakemberek azt is elmondták, hogy itt az ideje annak, hogy hozzászokjunk, hogy a nagyragadozók visszatértek az országba, a WWF pedig hangsúlyozta: visszatértük jót jelent.

– A nagyragadozók, így a medve jelenléte alapvetően jót jelent, mindannyiunk közös érdeke, hogy elkerüljük a közvetlen találkozásokat, és néhány apró praktikával minimalizáljuk a konfliktusokat az együttélés érdekében – közölték.

Úgy tűnik azonban, hogy az utóbbi időben Nógrád vármegyében szaporodtak meg a medveészlelések.

A Nool szerint kirándulók, túrázók és gombászok tucatja örökített meg a közelmúltban medvenyomokat. Legutóbb Litkéről érkezett egy fotó a hatalmas medvemancsról:

– A ma reggel készült fénykép alapján a litkei erdőtömbünkben esetleg medve tartózkodhat. Felhívjuk a környékbeli erdőkben látogatást tervezők figyelmét a nagyragadozó esetleges jelenléte okozta veszélyre! – írta ki az Ipoly Erdő Zrt. Egy férfi hozzáfűzte a poszthoz: ő maga is medvenyomokra bukkant egy nappal korábban, méghozzá Mihálygergén, a víztározónál, ami alig négy kilométerre van Litkétől.

Információink szerint azonban a mackó nem mutatja magát, ugyanis az észlelések rendszerint lábnyomokról szólnak. A hatalmas ragadozót leginkább csak vadkamerák felvételeiről látni.

Az Aggteleki Nemzeti Park ITT, míg a WWF ITT tett közzé egy részletes illemtant és útmutatót arra az esetre, ha medvét észlelnék, vagy ha összefutnánk egy példánnyal.