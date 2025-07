Egy anya rémálma: tehetetlenül végignézte, ahogy lányait elragadja az árvíz

Lisa Miller, a texasi Camp Mystic tábor egykori táborozója és jelenlegi tanácsadója mesélte el, hogyan menekültek meg a lányai a július 4-i áradás elől. A kislányok csodával határos módon élték túl a tragédiát.

Az anyuka külföldről figyelte ahogy lányait elönti az árvíz a táborban.

Lisa éppen férjével, Nicholasszal ünnepelte házassági évfordulójukat a francia tengerparton, amikor megtudták, hogy árvíz söpört végig kislányuk nyári táborán. Mivel Lisa maga is sokszor volt táborozó ugyanitt, eleinte nem ijedt meg, tudta, hogy időnként előfordulnak ilyen esetek. Tanácsadóként korábban már egyszer őt is evakuálták egy dombtetőre egy kisebb áradás miatt, így kezdetben úgy gondolta, most sincs ok az aggodalomra.

Ám akkor kezdett pánikolni, amikor megtudta, hogy két gyermeket a folyóból mentettek ki, és azok a lánya kunyhójából származtak. A tábor személyzetétől sokáig nem kapott információt, végül üzenetet küldött a táborvezetőnek, aki közölte: a lányait megtalálták, de a faházuk teljesen eltűnt. Emellett a táborvezető apósát Richard Eastlandet is eltűntnek nyilvánították majd később sajnos holtan találták meg.

Lisa idősebb lánya, a 15 éves Eliza, viszonylag biztonságban volt, mivel kunyhója az "idősek dombja" nevű magaslaton állt. Azt hitték, csak egy heves vihar közeledik, sőt még fényképeket is készítettek a domb tetejéről.

Eközben Lisa másik lánya, a 12 éves Genevieve alacsonyabban fekvő területen tartózkodott. Hajnal 2 órakor egy tanácsadó rohant be a házukba, és kiabálva ébresztette fel őket mondván jön a víz. Az ajtót a víznyomás miatt nem tudták kinyitni, így a tanácsadó betörte az egyik ablakot, hogy ki tudják menekíteni a gyerekeket.

Genevieve-nek a víz a válláig ért, ezért egy másik tanácsadó a hátára vette, és helikopterrel evakuálták őket. A gyerekeket Lisa édesanyja fogadta, amíg Lisa és férje haza nem érkeztek - írja a People.

A tábor vezetői és a szülők egyaránt dicsérték a tanácsadókat, akik gyorsan és hősiesen cselekedtek a veszélyhelyzetben. Lisa szerint semmi nem készíthette volna fel őket egy ilyen áradásra, és soha nem tudják eléggé meghálálni a megmentőik munkáját.